Qué es Adelante Andalucía: el partido de José Ignacio García, ideología y quiénes lo forman

Adelante Andalucía es un partido político andaluz situado en la extrema izquierda del espectro político, con un marcado carácter andalucista, ecosocialista y feminista. Su objetivo principal es defender una mayor autonomía para Andalucía y promover políticas sociales y económicas alternativas al modelo estatal actual.

Origen de Adelante Andalucía

Adelante Andalucía nació en 2018 como una coalición electoral impulsada por distintas fuerzas políticas y sociales de extrema izquierda en Andalucía. En sus inicios agrupó a partidos y movimientos que buscaban unificar el espacio izquierdista y andalucista.

Con el paso del tiempo, la coalición evolucionó hacia una estructura propia como partido político, aunque su composición ha cambiado tras varias escisiones y reorganizaciones internas.

Ideología y propuestas

Adelante Andalucía se define como una formación:

Andalucista , con defensa del autogobierno y mayor capacidad de decisión para la comunidad.

, con defensa del autogobierno y mayor capacidad de decisión para la comunidad. De extrema izquierda , con políticas centradas en la redistribución de la riqueza.

, con políticas centradas en la redistribución de la riqueza. Ecosocialista , con especial atención al medio ambiente y la transición energética.

, con especial atención al medio ambiente y la transición energética. Feminista, con enfoque en igualdad de género y derechos sociales.

Entre sus principales propuestas destacan la mejora de los servicios públicos, la defensa del campo andaluz, la crítica a la precariedad laboral y la oposición a determinados modelos de desarrollo económico que consideran desequilibrados.

¿Quién es José Ignacio García?

José Ignacio García es el actual portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía y una de sus principales caras visibles.

Su función es representar al grupo parlamentario en la Cámara autonómica, defender las iniciativas del partido y actuar como portavoz en debates políticos y mediáticos. Se ha convertido en uno de los referentes del espacio político andalucista de izquierdas en la actualidad.

¿Cómo está organizado el partido?

Adelante Andalucía ha intentado consolidarse con una estructura más horizontal que otros partidos tradicionales. Sin embargo, su funcionamiento se articula principalmente a través de:

El grupo parlamentario en Andalucía.

Su dirección política interna.

Portavoces y cargos electos en instituciones.

A lo largo de su evolución, ha sufrido divisiones y reconfiguraciones que han afectado a su estructura interna.

Presencia política en Andalucía

El partido tiene representación en el Parlamento de Andalucía, donde actúa como una fuerza minoritaria pero activa en el debate político regional.

Se sitúa en el espacio a la izquierda del PSOE y compite con otras formaciones izquierdistas por el voto en Andalucía.

Relación con el resto de la izquierda

Adelante Andalucía ha mantenido una relación compleja con otras fuerzas de izquierda en la comunidad, especialmente tras las reorganizaciones del espacio político progresista. Aun así, sigue reivindicando su identidad propia como proyecto andalucista independiente.