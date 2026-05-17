Simeone se sincera y se ratifica: «Griezmann ha sido mi debilidad y yo voy a seguir en el Atlético»

Simeone se personó en rueda de prensa con la voz ronca y los ojos vidriosos. Y seguramente alguno de esos picores en la nariz previos a los ríos por las mejillas. El último partido de la temporada en el Metropolitano coincide con el último partido de Griezmann en el feudo rojiblanco. Finaliza el contador del francés en el Atlético. Se va la obra perfecta de Simeone en el club como máximo goleador histórico. Ahí es nada.

«Voy a echar de menos muchas cualidades de Griezmann. Él se hacía cargo del equipo cuando la situación no es cómoda. Hay pocos futbolistas así. Trabajaremos para encontrarlos porque necesitamos futbolistas así. Lo es Koke. Tienen un peso que no se puede explicar con palabras. Esa parte que deja Griezmann, ojalá que la podamos encontrar para competir como hemos competido siempre», inició Simeone.

La del Cholo y Griezman es una de esas relaciones que van más allá de los futbolístico, pero no traspasan la línea. «Las relaciones con el futbolista son difíciles de explicar. No soy su amigo, pero sí lo amo porque tenemos una gran relación familiar. No vamos a cenar ni llamo por teléfono. Pero siempre ha sido mi debilidad. El año pasado, cuando él no rendía tan bien, insistía en él y creo que nunca me he equivocado nunca con él», explicó.

«Griezmann es de pocas palabras, pero profundas. Así lo ha transmitido siempre. Sé el afecto que tiene conmigo. Todos vivimos de lo material porque nos importa ganar un título. Puedo garantizar que dimos todo lo que teníamos, el máximo. Y ver el afecto de la gente en la grada es importante. Se perdió el respeto en la vida y nuestra gente demostró lo que es la familia atlética. Estuvo presente en la tribuna, en los jugadores, en los ex futbolistas que vinieron», añadió Simeone.

Griezmann, en su último día, el día de su homenaje, decidió volver a pedir perdón por su marcha y las formas al Barcelona. «No estamos para juzgar a cada figura. Griezmann tiene sus características, que las representó de la mejor manera. Humildad, respeto, trabajo… Nuestra relación nunca traspasó la línea. Mira que lo he cambiado y nunca se enfadaba. Tuvimos un genio. Hemos tenido un genio. No sé si podremos volver a repetir muchos futbolistas de la capacidad técnica y sus goles», explicó Simeone.

En los últimos 15 años, el Cholo ha despedido a grandes leyendas. El paso del tiempo alcanza a todos. «Me genera tristeza. Hay conversaciones incómodas, pero hay que tenerlas. Siempre pensé que me voy a ir como llegué, pensando en que lo mejor que decida va a ser para el Atlético. En esa situación me muevo. Por eso hablamos con cada jugador que nos ha dejado. Lo que me entusiasma son los jugadores. Los que puedan venir, los que se queden, los que me representen, los que vea que buscan el trabajo para estar en este lugar. Ellos me generan el entusiasmo», comentó.

«Son 15 años. Empezamos a estar grandes también. Me pregunto a veces si vale la pena seguir y encuentro que sí, porque hay mucha gente que quiere el objetivo que buscamos. Hay mucha gente a la que le cambia el hecho de venir a ver al Atlético al estadio. La gente respeta a las leyendas, no se van como sucede en otros, como si nada sucediera. Todo eso se me pasaba por la cabeza. Sí, voy a seguir en el Atlético», finalizó.