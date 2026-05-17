Fiesta para el Atlético y agonía para el Girona en la despedida de Griezmann

¿Qué queda cuando todo termina? Griezmann vivió su último partido en el Metropolitano con su sonrisa, perenne, y una constante sensación de nostalgia. Fueron sus últimas galopadas, sus últimos toques y su última asistencia. Se va del Atlético repartiendo goles. El beneficiario fue Lookman, que selló un triunfo (1-0) que deja al Girona al borde del descenso y con la agonía de quien se mueve en el alambre. Fiesta para el Atlético y sufrimiento para el Girona. Las sensaciones van por barrios.

Todos los caminos del Metropolitano conducían a Griezmann. Simeone le sacó de titular; la megafonía hizo una pausa al recitar su nombre en la alineación; la grada se entregó a él con una pancarta; Koke le cedió el brazalete de capitán para la ocasión… Todos los caminos conducían a Griezmann, que comenzó su último día en el Metropolitano como si fuera el primero. Fotos con sus hijos, mirada nostálgica a la grada y ganas de marcar gol. Como el jugador que llega nuevo a una casa y quiere agradar.

El suyo ha sido —ya hay que hablar en pasado— un viaje sinuoso de decisiones que aterriza en el cariño más puro de la afición rojiblanca. También de sus compañeros. Todos querían sumarse a la fiesta. Todos le buscaban cuando la jugada olía las inmediaciones del área rival. Valía la pena demorar la jugada si el resultado era encontrar una línea de pase a Griezmann. Pero el que la encontró fue precisamente él. Si alguien sabe dar sentido al juego y repartir asistencias, es él. Deja el contador en 100 pases de gol, el tercero que más ha dado en la historia del Atlético.

Midió el vuelo del balón mejor que el defensor del Girona y con la derecha, su pierna menos buena porque mala no tiene ninguna, cedió los honores a Lookman. Aunque las felicitaciones iban todas para el francés. Incluidas las del propio Lookman. Poco le importaba el fútbol al Atlético, solo que Griezmann marcara. Lo buscaron por todos los caminos, pero los cerró un Girona que sí se jugaba la vida y que sale del Metropolitano en la UVI.

Lo intentó por todos los medios, pero Oblak taponó cualquier resquicio y el equipo de Míchel, se jugará la vida en la última jornada. En la grada nadie quería que acabara el partido. «No pite el final que se nos va Griezmann», ya saben. Pero con el último pitido comienza la verdadera fiesta, la de despedida de una leyenda. Y de eso, pocos clubes saben hacerlo mejor que el Atlético. Se va Griezmann, se va el máximo goleador histórico del club rojiblanco. Y no es que quede algo o no, simplemente se transforma, pero Griezmann «siempre será del Atlético», como él mismo dijo. Por si buscaban respuestas a la pregunta inicial.