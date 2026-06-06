La Agencia EFE está pasando por uno de sus peores momentos, según denuncia parte de la plantilla y a tenor de los resultados económicos negativos superiores a los 15 millones de euros de manera reiterada en los últimos ejercicios. La agencia pública de noticias que preside desde finales de 2024 el ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno, Miguel Ángel Oliver, está cerrando delegaciones internacionales y fusionando otras mientras gasta dinero en nuevos negocios que no tienen garantizada la rentabilidad, según denuncian los sindicatos.

Y en ese momento, no hay que olvidar el reparto también de un bonus de 700.000 euros entre la dirección de la agencia pese a que las pérdidas no se han reducido en 2025, y las informaciones publicadas y enviadas a sus abonados que resultaron no ser ciertas.

Tras la última reunión del comité con la dirección de la Agencia EFE, a finales de mayo, la plantilla ha recrudecido sus críticas a Oliver, que ha sacado una oferta para otra secretaria de dirección con un salario de hasta 45.000 euros anuales. «Todos estamos en pie de guerra por este tema», señalan desde el Sindicato Independiente. «Falta personal de información, que es nuestro negocio, pero para otra secretaria sí que hay dinero», insisten.

«La situación económica de EFE está mal y cada vez depende más del Estado. Tampoco tiene visos de mejora. Es la conclusión a la que hemos llegado tras la última reunión con la dirección de la empresa sobre datos económicos. Todas las secciones sindicales hemos cuestionado la tasa de reposición. No se nos ha explicado por qué se refuerzan ciertas áreas si falta personal en información. Desde el SI mostramos nuestro total desacuerdo con la distribución de estos puestos», dice este sindicato en una nota.

Desde Comisiones Obreras han criticado que se pongan en marcha proyectos de dudosa rentabilidad mientras se está recortando en delegaciones. «La apuesta por Gen, proyecto presentado bajo el paraguas de las llamadas Nuevas Narrativas -dirigidas por Javier Picazo-, vuelve a plantear una pregunta de fondo: hacia dónde se dirige EFE y cuál es el papel que quiere desempeñar», señala esta central sindical.

«Parece que la empresa pretende dar prioridad a impulsar productos orientados al consumidor final que, lejos de reforzar la misión de servicio público de la agencia, pueden acabar compitiendo con quienes son -o deberían seguir siendo- sus clientes naturales», explican.

CCOO alerta de que «la supresión de delegaciones -como las de Miami, Nueva York o Santo Domingo-, la fusión de otras -como la de Perú y Ecuador o la de Venezuela y Paraguay-, y el recurso creciente a fórmulas de contratación que precarizan el servicio exterior -como el abuso de contratados locales, que ya superan con creces a los de plantilla-, impactan directamente en las condiciones de trabajo y en la calidad informativa y desdibujan una de las principales señas de identidad de esta agencia».

«Tampoco el servicio nacional es ajeno a esta deriva. La capilaridad territorial que históricamente ha distinguido a EFE y ha justificado su función pública no puede seguir debilitándose. Un ejemplo del abandono por parte de la dirección de las delegaciones nacionales puede constatarse en el reparto de la tasa de reposición de este año», insisten.