Caos en la Agencia EFE que preside Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez. La agencia pública de noticias volverá a registrar pérdidas en 2025, no hay ni rastro del Plan Estratégico que anunció Oliver como imprescindible hace más de un año, nada se sabe sobre la negociación del Convenio Colectivo de la plantilla -anunciada también hace un año-, y ahora los empleados de EFE en la delegación de Oriente Medio van a iniciar una huelga el próximo miércoles 18 en protesta por sus salarios de 1.000 euros, que contrastan con los 650.000 euros que se repartió la cúpula de la empresa en 2024 pese a perder 18 millones de euros.

Los trabajadores de EFE de Oriente Medio -incluye la información de 14 países de la zona- irán a la huelga desde el miércoles, después de que la dirección de la agencia no haya atendido sus quejas por la rebaja de sus sueldos por la aplicación de unas retenciones fiscales que antes no se les aplicaban. Con esa rebaja, los sueldos no alcanzan los 1.000 euros mensuales.

«Nuestros sueldos, en la gran mayoría de los casos, no alcanzan los 1.000 euros netos mensuales, lo que se suma a una situación de precariedad extrema: estamos sin cotización en España, sin pagas extra y asumiendo de nuestro bolsillo gastos operativos como permisos de residencia», señalan los afectados en una nota.

«Como denunciamos públicamente el 1 de julio de 2025, desde abril de ese año sufrimos una reducción salarial directa tras empezar a asumir unas retenciones fiscales que EFE nunca aplicó antes. Pero este asunto no era un imprevisto. Los empleados de EFE en El Cairo se han convertido en víctimas de una situación que es consecuencia de años de irregularidades y asunciones por parte de la empresa, que por más de una década ignoró advertencias explícitas -internas y externas- sobre lo precario de sus prácticas y las repercusiones que éstas podrían tener sobre sus propios trabajadores», desvelan.

A la situación de Oriente Medio se une otra similar en Estados Unidos, según fuentes sindicales. Y el cuadro general de caos que reina ahora en la agencia pública de noticias, una de las cinco más grandes del mundo, se completa con una gestión por parte de Oliver que no ha sacado de los números rojos a la empresa.

Oliver, que fue designado presidente a finales de 2023, ya registró pérdidas en 2024 y se repetirán en 2025. Además, nada se sabe del Plan Estratégico que anunció como imprescindible hace un año. «Se llegó al compromiso con la dirección de que, una vez aprobado el plan estratégico de EFE por el accionista, sería presentado a la parte social. No sabemos nada hasta hoy y ni siquiera si ha sido aprobado», señala UGT en una nota interna.

«Tampoco se ha avanzado nada en esto, pese a que en septiembre de 2024, en el Congreso de los Diputados, el presidente, Miguel Ángel Oliver, marcó esa negociación como una prioridad». Habló Oliver entonces ante sus señorías de «una negociación colectiva que vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante y negociar estas nuevas condiciones desde la mejor voluntad, buena fe y compromiso empresarial»», denuncia el sindicato.