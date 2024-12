Bronca entre Miguel Ángel Oliver, presidente de la Agencia Efe desde diciembre de 2023, y los sindicatos del comité de la compañía pública. En una reunión de Oliver con los sindicatos con presencia en el comité el pasado 26 de noviembre, convocada para hablar de las consecuencias y la respuesta de la dirección de Efe a las tres informaciones falsas difundidas por la agencia con apenas unos días de diferencia, la tensión entre el presidente y los representantes de los trabajadores subió de tono cuando uno de los sindicalistas señaló desde Barcelona -asistía de forma telemática a la reunión- que el nombramiento de Oliver no era bueno para la credibilidad de la agencia por su pasado como secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de Pedro Sánchez (junio de 2018 a julio de 2021).

«Se habían publicado tres noticias falsas y los sindicatos estábamos pidiendo a Oliver que tomara alguna medida, no despidos, pero sí cambios en los responsables porque eso afectaba a la credibilidad de la agencia y a su futuro. Oliver dijo que no, que eran errores humanos y que no iba a tomar medidas. En un momento de la reunión, un representante de un sindicato catalán que estaba por videoconferencia le dijo que su nombramiento no era bueno para la credibilidad de la agencia por su pasado como miembro del Gobierno de Sánchez», explican fuentes al tanto de lo ocurrido.

«¡Bueno! ¡Menuda se lió! Ahí estalló Oliver. Empezó a decir todo lo que había sido, que tenía dos premios ONDAS, que había presentado telediarios… que había llegado muy lejos y que les deseaba suerte a los trabajadores de Efe para llegar hasta dónde había llegado él», señalan estas fuentes.

En una nota posterior a esa reunión, el sindicato Comisiones Obreras relata así lo ocurrido: «En el análisis realizado de la situación de descrédito de Efe hubo alguna voz que verbalizó sus sospechas de que el nombramiento del señor Oliver como presidente ‘había pesado mucho a Efe’ por haber ostentado el cargo de secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021 con Pedro Sánchez. El señor Oliver se mostró muy ofendido y molesto ante este comentario. Sacó pecho, relató de principio a fin su amplio currículum, informó de sus premios (entre otros, dos Ondas) y dijo sentirse muy orgulloso de su pasado y deseó que los trabajadores de esta casa pudiéramos llegar a tener una trayectoria como la suya».

El sindicato que dirige Unai Sordo no se queda ahí y recuerda incluso que El País criticó ese nombramiento en un editorial. «Por mucho que al señor Oliver le moleste que le cuestionen la objetividad por su adscripción política (no olvidemos que cerró la lista del PSOE en la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019), su nombramiento fue extremadamente controvertido y criticado por muchos de nuestros clientes. Uno de ellos fue el diario El País, que en su editorial del 8 de diciembre de 2023 titulado Respeto a la agencia Efe, alertó de que esta maniobra producía «un daño innecesario al decoro institucional» al considerar que el señor Oliver es una persona «sin la más mínima apariencia de imparcialidad», y recordó que su tiempo al frente de la Secretaría de Prensa de La Moncloa «destacó por la protección militante del Gobierno por encima del servicio a los medios».

En el año que lleva Oliver al frente de la Efe, la agencia de noticias pública ha lanzado tres informaciones falsas, ha aprobado un bonus de un millón de euros para la cúpula de la firma en 2022 y 20223 pese a perder 32 millones de euros en esos dos años, y ha anunciado internamente que en 2024 los números rojos volverán a ser de unos 12 millones.