Miguel Ángel Oliver, presidente de la Agencia EFE desde principios de diciembre de 2023, ha admitido hace unos días en reuniones internas que la empresa pública cerrará con números rojos también en 2024. Tras los 18 millones de euros de pérdidas de 2023, para este año Oliver ha apuntado en las citadas reuniones a números rojos de 12 millones de euros y más de 50 millones de deuda. De esta forma, las pérdidas acumuladas por la agencia pública de noticias alcanzará los 40 millones de euros.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Oliver ha señalado que la situación económica de la agencia pública sigue siendo complicada y, aunque «se van a mejorar ligeramente las cifras del año pasado», las pérdidas volverán a superar los 10 millones de euros. Hasta junio, los números rojos rozaron los ocho millones, según publicó Dircomfidencial.

Oliver fue secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez y recaló en la Agencia Efe en diciembre de 2023, sustituyendo a Gabriela Cañas, que presidió la compañía entre 2020 y 2023. En 2023 la empresa cerró con 86 millones de ingresos y con pérdidas de 18 millones. En 2022, también facturó 86 millones y cerró con números rojos de 14 millones. Además, registró fondos propios negativos.

La llegada de Oliver a la compañía no ha servido para revertir la situación económica. Tampoco, a tenor por las fuentes consultadas, para insuflar ánimos a la plantilla para sacar la situación adelante. «Nos hemos vuelto locos. Ahora resulta que nos dice la presidencia que hay que centrarse en las redes sociales y en lo digital y olvidar el periodismo de agencia de siempre. Pues ahí están los resultados», señalan estas fuentes, en referencia a las noticias erróneas que ha publicado Efe en los últimos días.

En realidad, fueron tres y no dos las noticias falsas que publicó la agencia. Dos son las conocidas: la de la no muerte del escritor Fernando Aramburu, y el helicóptero no estrellado en la torre de Madrid. Hubo una tercera, el 14 de noviembre, que pasó más desapercibida. Como muestran las imágenes, Efe publicó a las 20:21 horas de ese 14 de noviembre que había fallecido en Sevilla el periodista Sebastián García Casado.

La noticia no sólo era falsa, es que el periodista Sebastián García Casado falleció en agosto de 2019, como muestra la imagen de un artículo de El País del 28 de agosto de ese año.

Lógicamente, Efe anuló el despacho, como ha hecho con las otras dos noticias falsas publicadas en un corto espacio de tiempo.

Pese a los tres errores cometidos por la agencia pública en noviembre, Oliver reunió a los centrales sindicales el pasado martes para notificarles que no iba a sancionar a nadie por estos errores. «Nadie está libre de un error», dijo a los representantes de UGT, CCOO y SI, entre otros sindicatos presentes en el Comité de la agencia.

UGT, mayoritario en el comité con seis puestos, defendió a Oliver posteriormente en una nota y criticó que se pidieran medidas punitivas a la dirección de la agencia. CCOO y el Sindicato Independiente (SI) fueron más duros y pidieron «consecuencias» por lo errores cometidos.