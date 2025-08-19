El truco más efectivo para limpiar los trapos de cocina y dejarlos como nuevos

Cuando se trata de mantener nuestra cocina en perfectas condiciones, uno de los desafíos más comunes es mantener limpios y frescos nuestros trapos de cocina, que tienden a acumular grasa y manchas persistentes. Afortunadamente, existe un truco infalible que ha sido compartido en las redes sociales, y promete dejar tus trapos de cocina relucientes en tan solo unos pocos pasos sencillos. Toma nota, porque este es el truco definitivo para limpiar los trapos de cocina y dejarlos como nuevos.

El truco para limpiar los trapos de cocina

El truco en cuestión es sorprendentemente fácil y utiliza ingredientes comunes que seguramente tienes en casa. Se ha dado a conocer a través de la cuenta de Instagram @una_casita_en_la_montana, especializada en todo tipo de consejos y trucos para el hogar y lo cierto es que todo el mundo comenta lo efectivo que resulta.

Lo único que necesitas tal y como vemos en el vídeo que ha publicado esta instagramer es: una olla o cazuela, bicarbonato de sodio y detergente de platos. Sí, ¡es así de simple! A continuación, te explicamos paso a paso cómo llevar a cabo este método milagroso:

Prepara los trapos de cocina: Antes de comenzar, reúne todos los trapos de cocina que desees renovar. Asegúrate de que estén limpios de restos de alimentos y otros residuos visibles.

Coloca los trapos cocina en la olla o cazuela: No es necesario amontonarlos; distribúyelos de manera uniforme para garantizar que todos se limpien de manera eficaz.

La magia del bicarbonato y el detergente: Agrega dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cuchara sopera de detergente de platos a la olla con los trapos de cocina. Estos dos ingredientes trabajan en conjunto para eliminar la grasa, las manchas y los olores no deseados.

Deja los trapos al fuego: Pon la olla o cazuela en la cocina y enciende el fuego a temperatura media. Deja que la mezcla de bicarbonato y detergente llegue a hervir suavemente y cocina durante aproximadamente 5 minutos. Este proceso ayudará a aflojar y eliminar las partículas de suciedad incrustadas en los trapos.

Lava en la lavadora: Una vez que los trapos hayan estado en el fuego durante unos minutos, retira la olla con cuidado. Escurre los trapos para que puedas tirar el agua con toda la suciedad y luego mételos en la lavadora. Se recomienda utilizar un ciclo corto en la lavadora para garantizar que se elimine por completo cualquier residuo de suciedad.

El truco del bicarbonato y detergente no solo es eficaz para dejar los trapos de cocina relucientes y limpios, sino que también es una solución natural y económica para revitalizar estos elementos esenciales en la cocina. Gracias a la cuenta de Instagram @una_casita_en_la_montana hemos conocido este truco que podéis ver «en acción» a continuación: