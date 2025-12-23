Nuevo escándalo en el Highlands: una profesora confiesa haber golpeado a un niño de 3 años «para enseñarle»

El Highlands School El Encinar, de Madrid, ha sido denunciado ante la Inspección educativa de la Comunidad de Madrid por la madre de un niño de tres años y medio que responsabiliza a este centro de agresiones sufridas por su hijo a manos de una «profesora» y una «compañera de clase».

Según la denuncia presentada ante la Inspección educativa de la Comunidad de Madrid -a la que ha tenido acceso OKDIARIO-, los hechos se remontan al pasado 8 de octubre, cuando el alumno de Educación Infantil «cuenta en casa que su profesora le ha pegado».

Fue entonces cuando la madre solicitó una reunión con la coordinadora de Educación Infantil y la profesora. En dicha reunión, según el relato de la madre, «la profesora reconoce haber golpeado a mi hijo en la cabeza con una plantilla, afirmando que lo hizo porque él se lo estaba haciendo a sus compañeros, y quería enseñarle ‘que eso no se hace’».

Al admitir los hechos la docente, la madre solicitó a este centro privado que tomara medidas para que este episodio no se volviera a producir. Desde el Highlands School El Encinar le trasladaron que se adoptarían «medidas de supervisión, seguimiento y protección».

Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el niño contó de nuevo a su madre que «la misma profesora le ha vuelto a golpear y que tiene miedo de volver al centro», todo ello «llorando mucho».

De esta manera, a los pocos días, el 4 de diciembre, la dirección del centro sugirió a la madre que dejara a su hijo en casa mientras realizaban una investigación interna. La madre se opuso de forma expresa y pidió que la profesora fuera apartada, algo que desde la dirección, según sostiene, le aseguraron que se produciría «durante los días que dure la investigación».

El niño estuvo sin ir a clase hasta el 9 de diciembre. Ese día, con motivo de una nueva reunión entre la madre y la dirección del centro para trasladarle las medidas adoptadas, el menor intentó regresar a las aulas. Sin embargo, antes de ingresar en el centro, y viendo el colegio todavía desde el coche, «se hizo pis encima, lloró desconsoladamente y suplicó no entrar».

La madre le cambió de ropa, y el niño accedió «sólo cuando le aseguró que su profesora no estaría en la clase». Ya dentro, la madre informó a la directora del Highlands School El Encinar, Marilú Álvarez, y a la coordinadora de Educación Infantil de lo ocurrido momentos antes, e incluso les mostró un vídeo grabado por ella al niño donde se le podía ver «teniendo pesadillas por la noche, llorando y diciendo que su profesora le ha pegado y que tiene miedo».

Frente a ello, la decisión del centro fue no apartar a la profesora del aula, «limitándose a incrementar la supervisión a través de la coordinadora, medida ya prometida tras la primera agresión», subraya la madre.

«Arañazos en la cara»

Al mismo tiempo, como otros «hechos relevantes», la madre detalla que el niño había llegado a casa «en varias ocasiones» desde el mes de septiembre con «arañazos en la cara y moretones provocados por una compañera de clase». Tras comunicarlo también al centro, la respuesta que obtuvo fue la misma: que no volvería a repetirse.

Sin embargo, el niño salió de nuevo con la cara arañada en la última semana de noviembre, precisa la madre, y lo mismo ocurrió el pasado 4 de diciembre, fecha en que también le contó la agresión de la profesora.

Desde el centro informaron a la madre el 4 de diciembre que su hijo «no era el único menor agredido y que la alumna estaba separada del grupo y bajo vigilancia». La madre lamenta aquí que esa información no le fuera comunicada previamente, garantizándole la seguridad de su hijo.

Como resultado de estas agresiones, el niño sufre consecuencias emocionales tales como «pesadillas recurrentes y pánico extremo al colegio y a la profesora». Además, el 9 de diciembre experimentó un «episodio de llanto intenso y enuresis».

«Falta de seguridad»

Ante la «falta de protección y seguridad», la madre se ha visto obligada a dar de baja a su hijo, cambiándolo de colegio. También pidió la devolución de la matrícula, pero se la han denegado, al igual que el expediente.

Además, ha presentado un escrito de denuncia ante el Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad de la Comunidad de Madrid solicitando con carácter «urgente» que se inicie «el correspondiente expediente de investigación y actuación sobre la conducta de la profesora y el centro por presunta infracción de la normativa de convivencia y por negligencia en el deber de custodia y protección de un menor».

Para ello, reclama «que se impongan las medidas correctoras o sanciones que procedan al centro privado y/o a la profesora, si la investigación así lo determina».

También puso los hechos en conocimiento del Departamento de Bienestar, Protección y Ambientes Seguros de Regnum Christi España, la red de colegios privados católicos certificados como Cambridge International School. Desde aquí le confirmaron por escrito que eran conocedores de lo sucedido, que el caso «fue seguido conforme a los protocolos» y que lamentaban la baja definitiva del menor.

Este centro, el Highlands School El Encinar, ubicado en La Moraleja, es el mismo denunciado este año por los padres de niñas víctimas de abusos y agresiones sexuales por parte del ex capellán de los Legionarios de Cristo Marcelino de Andrés, investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. También fueron imputadas dos profesoras de este colegio por encubrir presuntamente estos abusos.