El cura del colegio Highlands El Encinar abusó de las alumnas menores de edad del centro al menos durante cuatro meses y no sólo en febrero y marzo. Las cuatro víctimas del colegio Highlands que de momento han declarado ante la juez del caso no sólo han ratificado sus denuncias, también han ampliado el intervalo de tiempo en el que supuestamente sufrieron las agresiones sexuales del cura, ex capellán del centro escolar. Una de las niñas menores de 8 años ha confirmado que el cura abusaba de ella desde antes de las navidades del año 2024. Aún falta que declaren otras cuatro víctimas más, de un total de ocho denuncias ante la Policía.

Este nuevo detalle aportado a la juez del caso por la víctima se traduce en que el cura del colegio Highlands El Encinar supuestamente agredió sexualmente a alumnas del centro en el patio del centro y durante cuatro meses sin control ninguno y no sólo entre febrero y marzo, como se creía en principio. «Fue antes de navidades, aunque ya hacía frío», dijo la víctima sin determinar el momento exacto en que supuestamente comenzó a ser víctima de lo abusos.

«Esto ya deja claro que es imposible que el cura actuase durante tantos meses sin que nadie reparara en ello, tal y como dice el colegio Highlands», deduce indignado uno de los padres de las víctimas.

También hubo abusos en el oratorio

Las víctimas, en sus declaraciones en el juzgado, también hablaron de otros lugares en los que sufrieron los abusos y agresiones sexuales por parte del cura Marcelino de Andrés.

En sus declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, relataron que el cura les solía llevar, en ocasiones arrastrando del brazo, hasta los baños de uno de los patios más apartados del colegio Highlands El Encinar. Pero también contaron a la juez que los abusos tuvieron lugar en el oratorio del centro escolar.

«Siempre le decíamos que no, pero él nos contestaba que nos teníamos que aguantar», añadieron las víctimas en su relato ante la juez y añadieron que el cura las presionaba con amenazas: «Nos decía que no se lo podíamos contar a nadie o nuestros padres se iban a morir».

Responsabilidad del colegio Highlands

El tiempo dilatado en que sucedieron los supuestos abusos, ahora cuatro meses pero podrían ser más, indigna a los padres de las víctimas. También la circunstancia de que las agresiones a las niñas pequeñas tuvieran lugar no sólo en el patio, también en el oratorio, sin que presuntamente nadie lo viera.

Además, las niñas confirmaron ante la juez que al menos dos profesoras, sus tutoras, sabían que el cura abusaba de ellas. «Les dijimos que el padre Marcelino nos tocaba nuestras partes pero pasaron de nosotras», han declarado ante la Policía y luego se han ratificado en el juzgado.

Nadie hizo nada y el cura siguió en contacto con todas las menores a las que tenía acceso, sin cortapisas ni restricciones a pesar de que las normas del colegio prohibían expresamente a cualquier adulto estar con menores sin compañía.

Los padres de las víctimas, por todos estos motivos, también solicitan que se investigue al centro escolar como responsable civil subsidiario por no cumplir los protocolos con menores. Igualmente, piden que se investigue a la congregación de los Legionarios de Cristo por ignorar durante años las alertas de los padres sobre el cura implicado.