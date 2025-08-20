La Guardia Civil ha bautizado la detención del atracador de un supermercado de Santa Pola (Alicante) como operación DiBoca. El nombre proviene de la unión del nombre del supermercado asaltado, un local de la cadena DIA, y de la camiseta que solía vestir el atracador, hincha del equipo argentino del Boca Juniors.

El detenido no es precisamente una mente criminal. Se trata de un hombre argentino de 33 años, un cliente habitual de ese supermercado al que solía acudir vestido con la camiseta del Boca. El día del robo no se puso la camiseta del Boca pensando que así no le reconocerían. Se limitó a ocultar su rostro con una gorra y unas gafas de sol.

Tampoco planeó el robo al detalle. El atracador se presentó armado con una pistola de aire comprimido réplica de una real. Creyó que estaba sólo con la empleada de la caja del supermercado, pero no reparó que a su espalda una clienta le estaba observando a corta distancia.

Además, el delincuente no contó con las cámaras del supermercado que grabaron la escena. A partir de este momento, se desmorona el plan de este atracador torpe e hincha del Boca Juniors. Así que el delincuente decidió improvisar.

Viendo que no iba conseguir mucho dinero de la caja, se gira y ataca a la anciana testigo impasible del atraco. Las imágenes graban como el atracador le echó mano a la cadena de oro que tenía al cuello y se la arranca antes de darse a la fuga. La trabajadora logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma pero no pudo evitar que el atracador huyera del local con el botín.

Atracador identificado de inmediato

Los testigos identificaron al atracador de inmediato: «Es el cliente que suele venir con la camiseta del Boca Juniors, tiene acento argentino». Los guardias civiles también le identificaron rápidamente tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad: era un delincuente habitual de la zona que vivía en una casa abandonada.

Los guardias detuvieron al atracador en su domicilio días después. También recuperaron los objetos robados que el atracador vendió en una casa de empeños de la misma localidad. No se molestó en ir a otro pueblo a vender el botín. La Guardia Civil también recuperó parte de la ropa utilizada por el atracador y el arma empleada en el robo, ambas halladas por un senderista en la sierra de Santa Pola.

Era su primer atraco

El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza.

La torpeza del atracador se explica porque era su primer atraco. Había dado el paso tras varios antecedentes por robos de poca monta y fracasó. Este de Santa Pola ha sido su primer y último atraco en un tiempo.