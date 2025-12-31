¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 31 de diciembre al 5 de enero de 2026

No es ningún secreto que, como consecuencia de las fiestas navideñas, muchos son los programas que han decidido darse un descanso. Un claro ejemplo lo encontramos en La Revuelta. Eso sí, otros tantos, optan por emitir programas repetidos, como es el caso de El Hormiguero o, incluso, Equipo de investigación. A pesar de todo, la emisión de Pasapalabra continúa con total normalidad. Tras el casi bote de Rosa Rodríguez, que puso el corazón de todos los espectadores a mil por hora, es el momento de cambiar de invitados para ayudar a sumar segundos a los marcadores de ambos participantes. Si nada lo impide, Rosa Rodríguez y Manu Pascual continuarán librando su particular batalla en el Rosco para tratar de llevarse el premio del programa. Estos son los invitados famosos que estarán desde el 31 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026 en plató.

Fernando Tejero

El reconocido actor regresa al programa presentado por Roberto Leal. El andaluz es especialmente querido por haber participado en dos de las series más exitosas de los últimos tiempos: Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Debemos recordar que, hace unos meses, anunció que ponía fin a su etapa en la ficción que actualmente se desarrolla en Contubernio 46.

Valeria Vegas

La periodista, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más reconocidas de nuestro país. Habitual en programas como Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega de lunes a viernes en Antena 3, Valeria Vegas ha sido protagonista recientemente en La 1 de Televisión Española tras su participación en la décima edición de MasterChef Celebrity.

Marta Hazas

La actriz, un año más, celebrará su cumpleaños en Pasapalabra, puesto que nació un 31 de diciembre. Recordemos que la cántabra ha formado parte de un sinfín de exitosas ficciones como es el caso de El Internado, Velvet o, incluso, Pequeñas coincidencias, entre otras. Pero no todo queda ahí, puesto que también cuenta con una brillante trayectoria en el teatro, así como en la gran pantalla, por películas como Tiempo después o Lo contrario al amor.

Eduardo Navarrete

Se trata de uno de los diseñadores más queridos de nuestro país. Tras saltar a la fama por su participación en la primera edición de Maestros de la costura, el alicantino no ha dejado de dedicarse al mundo de la moda. Todo ello combinado con su otra pasión, que es la televisión. Recientemente, ha participado en varios programas como es el caso de DecoMasters (La 1) y El Desafío (Antena 3), cuyas entregas todavía no se han emitido en televisión.