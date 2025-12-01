Marta Hazas: su edad, su pareja y por qué no ha tenido hijos

Marta Hazas es una de las grandes actrices españolas de los últimos años y ha conseguido mantener una agenda apretada de trabajo gracias a mantener un equilibrio entre grandes taquillazos con proyectos menos conocidos. Así es su vida lejos de las cámaras, donde intenta dar pocos detalles sobre su pareja y el motivo de por qué no quiere tener hijos.

Nacida en la ciudad de Santander el último día del año 1977, durante su juventud decidió que su vocación sería ponerse ante las cámaras o ante el público, pero antes tuvo que buscar un plan B. Primero cumplió con sus padres y aprobó la carrera de Periodismo, pero nunca ha ejercido de ello y no tenía pensado hacerlo, siendo su colaboración en El Hormiguero lo más parecido que hizo con los medios de comunicación.

Tras terminar sus estudios, cumplió con su plan y se mudó a Madrid para estudiar en la prestigiosa escuela de Cristina Rota, donde comenzó a estudiar Arte Dramático. Sus primeros pasos fueron con papeles pequeños y episódicos en series tan conocidas como El comisario, Hospital Central y Cuéntame cómo pasó, siendo en 2006 cuando tuvo su primer papel importante en SMS: Sin miedo a soñar, serie que se emitió en laSexta intentando recuperar el espíritu de Al salir de clase.

A partir de ahí llegaría El Internado, donde se dio a conocer ante millones de espectadores gracias a Amelia. Con la fama las oportunidades no pararon y su agenda se llenó gracias a Bandolera, Velvet, Pequeñas coincidencias y Rutas Bizarras, todas en televisión. En el cine ha trabajado en títulos como Lo contrario al amor, Gran Hotel, Muertos de amor y Pancho, el perro millonario, entre otras películas.

Quién es la pareja de Marta Hazas

Desde 2016 está casada con el también actor y director Javier Veiga, pero antes se conocieron durante el rodaje de la ya mencionada Muertos de amor, película que ambos protagonizaron. Cinco años después eligieron Santander, ciudad de la novia, para casarse.

Además de compartir todo en lo personal, también están unidos en lo profesional, ya que tienen su propia productora con la que sacan adelante muchos de sus proyectos. Recientemente Javier ha dado el salto a la dirección con Amigos hasta la muerte, donde también eran los protagonistas de la película.

Por qué no han tenido hijos

Su relación es una de las más estables del mundo del espectáculo y siempre han estado alejados de rumores y escándalos, presumiendo de tener una relación casi sin fisuras. Ambos han tenido claro desde hace mucho que no querían tener hijos, decisión tomada porque es algo por lo que no han sentido nunca la llamada y que han preferido mantener tiempo para sus proyectos antes de hacerlo en tener hijos.

Qué series ha hecho Marta Hazas

En 2024 estrena una nueva serie con Álex González titulada Desde el mañana, que se puede ver desde el 12 de junio en la plataforma Disney+. La actriz ha participado en muchas series de éxito como El Internado, Bandolera o Machos Alfa. La famosa serie El comisario fue uno de sus primeros papeles y destacó por su gran trabajo aunque fuera en pequeñas apariciones.