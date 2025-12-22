Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: El detective tiene novedades sobre la Condesa de Campos y Luján

La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado viernes 19 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 738 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Enora se ha visto en la obligación de confesar la verdadera y única razón por la que llegó a palacio. María Fernández, por su parte, consigue recuperase tras su pequeño desvanecimiento. Aunque Samuel insiste en querer llevarla al médico, ella opta por rechazar esta idea. Lorenzo presiona a Lope exigiendo que el banquete sea algo memorable.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Simona y Candela aseguran estar profundamente cansadas por el exigente ritmo en vísperas de la boda. Teresa se distancia cada vez más de sus compañeras, mientras que estrecha su vínculo con Cristóbal. Martina evita la conversación respecto a su relación con Jacobo, mientras que Curro se ve sorprendido al ver el estado en el que se encuentra Ángela, puesto que nota que está, cuanto menos, ausente. Como es de esperar, el joven se arma de valor para pedir a Manuel que haga hasta lo imposible para impedir la boda, pero fracasa. Aun así, esta vez es el Marqués de Luján el que ofrece al capitán un 25% de La Promesa a cambio de desechar la idea de casarse.

¿Qué sucede en el capítulo 739 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 22 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, finalmente, Martina toma una decisión. La mujer siente mucha culpa, por lo que decide continuar su relación con Jacobo. Una situación que no pasa desapercibida. De hecho, Adriano la felicita por la reconciliación con su amado. Pero, lo que no se imagina es que ella está lejos de estar feliz con esta decisión.

Ángela se realiza la prueba del vestido. Un tenso momento que es presenciado por Curro. Y es que, el joven no puede evitar ver el momento con mucho dolor. A esto hay que sumar el hecho de que Toño confronta a Enora por su engaño y le deja claro que se siente incapaz de volver a confiar en ella. Asimismo, respecto a María Fernández, la joven deja de ocuparse de todo lo concerniente a la boda. Pues, consideran que es lo mejor para ella.

Paralelamente, veremos como Petra advierte a Teresa sobre su cercanía con Cristóbal. Además, tras lo acontecido, sospecha que María Fernández podría estar embarazada. Así pues, lejos de quedar aquí, Lorenzo accede a anular la boda con Ángela a cambio de un acuerdo con Alonso. Pero, tan solo fue una falsa ilusión, pues, al ver la felicidad de Curro, se retracta y rompe el trato. Todo ello sumado al hecho de que el detective contratado por Leocadia llega con novedades sobre la Condesa de Campos y Luján.