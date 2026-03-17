Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 16 de marzo

El pasado lunes 16 de marzo, tanto El Hormiguero como La Revuelta volvieron a librar su particular batalla, siendo la primera de ellas de esta semana. En esta ocasión, con la visita de Santiago Segura para presentar el exitoso filme Torrente Presidente, Pablo Motos y los suyos lograron anotar un 15.9% de cuota de pantalla y 2.025.000 espectadores. En cuanto a La Revuelta, programa que podemos disfrutar de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, con la visita del actor gallego Luis Zahera y la banda M-Clan, se ha tenido que conformar con un 11.4% y 1.424.000.

En cuanto a la batalla por la tercera plaza del access prime time de la noche del lunes, First Dates ha vuelto a arrasar, con un 8.7% de share y 1.117.000 espectadores. Muy de cerca le sigue Iker Jiménez y su equipo con Horizonte, que continúa cosechando grandes datos. En esta ocasión, un 7.2% y 912.000. El Intermedio no supera el 7%, conformándose con un 6.8% y 877.000, mientras que Cifras y Letras, que se emite en La 2 de Televisión Española, ha obtenido un 6% y 798.000.

‘El Hormiguero’: 15.9% y 2.025.000

‘La Revuelta’: 11.4% y 1.424.000

‘First Dates’: 7% y 1.117.000

‘Horizonte’: 7.2% y 912.000

‘El Intermedio’: 6.8% y 877.000

‘Cifras y letras’: 6% y 798.000.

Audiencias del lunes 16 de marzo en prime time

En esta ocasión, Telecinco ha conseguido hacerse con la victoria en esta franja de audiencias, al superar, casi en dos puntos, a su principal competidor. La emisión de Casados a primera vista, en la que descubríamos qué ocurría seis semanas después de la experiencia, anotó un 14.2% de cuota de pantalla y 863.000 espectadores.

La medalla de plata, en este caso, se la ha llevado Antena 3 con la emisión de un nuevo capítulo de En tierra lejana, su nueva serie turca que no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. De esta forma, consiguieron un 12.6% y 871.000. En cuanto a Decomasters, la apuesta de La 1 de Televisión Española, continúa a la baja, anotando un más que llamativo 8.4% y 437.000.

No podemos dejar de mencionar que El Taquillazo de laSexta, con la emisión de Torrente 4, se hizo con un 6.1% de cuota de pantalla y 451.000 espectadores, mientras que Cuatro, con una nueva entrega de Fuera de cobertura, se tuvo que conformar con un 5.1% de share y 421.000 televidentes.

‘Casados a primera vista’: 14.2% y 863.000

‘En tierra lejana’: 12.6% y 871.000

‘Decomasters’: 8.4% y 437.000.

‘El Taquillazo’: ‘Torrente 4’: 6.1% y 451.000

‘Fuera de cobertura’: ‘Marsella, la mortífera guerra del narco’: 5.1% y 421.000

Como no podía ser de otra forma, otro día más, Pasapalabra logró anotar el minuto de oro del día, que fue registrado a las 21:03 h (una hora menos en las Islas Canarias). En ese momento, durante la emisión del Rosco de Pasapalabra, reunieron a 3.080.590 espectadores y un 26.4% de cuota de pantalla. Unos datos que no tienen nada que envidiar a los que cosechaban Rosa Rodríguez y Manu Pascual cuando trataban de hacerse con el bote más alto de la historia del concurso.