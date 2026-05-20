Quién es Manuela Vellés: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que, de una manera o de otra, han marcado al público con sus interpretaciones. Una larga lista de nombres donde, en esta ocasión, hablaremos sobre Manuela Vellés. La artista, poco a poco y con el paso del tiempo, ha logrado hacerse un hueco entre los rostros más conocidos del momento. Y es que, desde muy joven, ha participado en una larga lista de proyectos destinados al cine y a la televisión. Una serie de trabajos con los que la actriz ha demostrado el gran talento que alberga. Por ello, nos ponemos manos a la obra para analizar su lado más profesional y el más personal.

El lado más profesional de Manuela Vellés

Nacida el 16 de enero de 1987 en Madrid, Manuela Vellés Casariego es una actriz y cantante que es conocida públicamente por sus interpretaciones en proyectos audiovisuales. Y es que podría decirse que el arte lo lleva en la sangre. Pues, proviene de una familia de artistas, escritores y diseñadores. Asimismo, con el objetivo de perseguir sus sueños, comenzó a formarse académicamente en la escuela del argentino Juan Carlos Corazza, en el curso «Teatro para Jóvenes». Lejos de quedar aquí, continuó con Jorge Eines, Augusto Fernandes y Fernando Piernas. Todo ello para seguir, años después, en The Acting School of London.

Pero el talento de Manuela Vellés no solo ha marcado el mundo de la actuación. La artista también ha puesto voz a temas de películas y series. Así pues, en el cine realizó su gran debut como actriz en el 2007 y lo hizo con la película Caótica Ana. Unos primeros pasos que la han llevado a sumar en su currículum títulos como Secuestrados, Al final todos mueren, La novia, Lobos sucios, Musa, La influencia, entre otros.

En televisión, el público ha tenido la oportunidad de ver a Manuela Vellés en Amar en tiempos revueltos, Velvet, Alta mar, El Ministerio del Tiempo, Memento Mori, Infames, etc. Su proyecto más reciente es Ni contigo ni sin mí, película que verá la luz este próximo mes de julio. Una carrera profesional de infarto que también ha abarcado el teatro y la música. De hecho, este mes de mayo estrena su nuevo proyecto discográfico: Existo.

El lado más personal de Manuela Vellés

En redes sociales, Manuela Vellés intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, la actriz cosecha más de 158.000 seguidores. Todo ello sumado a sus seguidores en las principales plataformas de streaming. Por otro lado, a nivel sentimental, se sabe que la madrileña tiene una relación con el productor Ibon Cormenzana desde hace años. Una historia de amor que les ha llevado a dar un paso más y ser padres. Y es que tienen dos hijos en común, un niño y una niña.