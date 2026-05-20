Hace unos cuantos días, Torito dio a conocer que la hija pequeña de María Teresa Campos supuestamente pidió que fuese despedido de Telecinco tras un incómodo momento vivido en un programa en directo. En estas declaraciones, el colaborador de televisión sorprendió al dar a conocer este suceso: «Carmen Borrego pidió que me despidieran porque le hice el péndulo», comenzó explicando. Y añadió: «Yo estaba en directo y vi a esa mujer con esas patitas tan finas y su cuerpo de pollo y no sé por qué me apeteció cogerla», recordó. Como era de esperar, dadas las circunstancias, ese momento no tardó en hacerse viral en redes sociales, por lo que Carmen se negó en rotundo a volver a plató si Torito seguía trabajando allí. Según el colaborador, la cadena decidió «castigarle» durante una semana.

Como era de esperar, después del revuelo que Torito ha generado por sus declaraciones a El Mundo, la hermana de Terelu Campos ha querido romper su silencio en Vamos a ver, programa en el que habitualmente colabora. De esta manera, no ha tenido reparos a la hora de negar tajantemente haber pedido el despido del que fuese su compañero. «En los años que llevo de profesión, que llevo muchos, no he pedido jamás el despido de nadie. Ni cuando era directora porque me cayera mal», reconoció, visiblemente molesta por las palabras del colaborador. Además, Carmen Borrego quiso aprovechar la ocasión para tratar de romper esa imagen que, según su criterio, existe sobre su familia en televisión: «Esta cosa de que las Campos somos de una forma que no somos…», comenzó explicando.

Y añadió: «No juego con el trabajo de nadie de la misma forma que no me gustaría que jugaran con el mío», dejó claro. Aun así, la tía de Alejandra Rubio sí que reconoció que ese momento vivido con Torito en directo le resultó, cuanto menos, desagradable. Es más, llegó a sufrir daño físico: «Las imágenes agradables no son y me hizo daño en una costilla».

Lejos de que todo quede ahí, Carmen Borrego continuó explicándose: «Lo único que hice fue pedir que se controlara. No me parece normal estar trabajando y que entre una persona y te haga esto», indicó. Como era de esperar, la colaboradora de Vamos a ver no dudó en arremeter contra Torito por haber vuelto a rescatar esa historia.

«Si lo único interesante que tiene por contar de su trabajo en televisión es que yo pedí su cabeza y que mi madre le hizo llorar, pues qué pena de profesión tienes, hijo», aseguró. Todo ello mientras recordó que, años después de lo ocurrido, continuaban saludándose de forma cordial: «Me lo he encontrado muchas veces y siempre me ha saludado. Yo, alguien de quien supuestamente he pedido el despido, no la saludaría».