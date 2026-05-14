Así confesó Torito que padece una de las enfermedades ‘más letales del mundo’: «Me encantaría vivir muchos años»

Viva la vida se convirtió en uno de los formatos más vistos de Mediaset España. Un encuentro televisivo donde una de las secciones que más dio que hablar fue la de la escalera de las emociones. De hecho, uno de los participantes que más conmovió a todos con su relato fue Quique Jiménez, conocido profesionalmente en televisión como Torito. Y es que, el reportero se abrió en canal para hablar de algunos de los momentos más complicados de su vida, siendo uno de ellos su enfermedad. Pues, según relató, padece una de las «más letales del mundo». Una terrible situación con la que ha tenido que vivir durante más de quince años. De hecho, fue en la época del confinamiento por el COVID-19 que reflexionó mucho sobre su profesión.

A nivel laboral, el reportero contó que se siente «decepcionado» con los altos cargos de Mediaset. Pues, después de tantos años trabajando para el grupo de comunicación, no le han tenido en cuenta para más proyectos. Asimismo, y con tristeza, ha contado que muy poca gente ha confiado en él. De hecho, en casi todos los trabajos que ha tenido ha sido él el que se ha ofrecido como candidato para trabajar. Además, el confinamiento le llevó a reflexionar tanto que decidió «tirar la toalla» de poder ser «algo más que un bufón» en televisión.

«Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo. Me merezco más de salir más de cinco minutos en este programa», comentó. Y es que, Torito indicó que, quizás, su carrera en televisión no despegó tan alto por su timidez y por no haber sabido relacionarse en el medio.

Pero, detrás de su vida en los programas de televisión, Torito vive una complicada situación desde hace 15 años. Según explicó, todo comenzó cuando un día, tras salir de hacer la compra en el supermercado, le comenzó a faltar el aire. Ante ello, optó por ir al hospital, pues se encontraba muy mal. Una decisión muy acertada, pues pudieron ayudarle y decirle lo que tenía.

Fue así como descubrió que es «enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo». Actualmente, Torito ha indicado que se encuentra bien y que su estado de salud está controlado. Pero, hay días en los que trabajar se vuelve un auténtico reto. «Es difícil hacer reír cuando tu corazón llora», comentó con tristeza en el programa.

Unas declaraciones con las que dejó a Emma García, presentadora del formato, muy impactada. Pues, nadie sabía que el reportero se encontraba en esa situación. «Me encantaría poder vivir muchos años para ver de quién se enamora, que no le falte de nada, que sea feliz», comentó respecto a su hijo Nathan.

Pues, como ha comentado en varias ocasiones, pudo cumplir el sueño de ser padre por gestación subrogada. Desde entonces, junto a su marido, forman una bonita familia. Asimismo, a pesar de haberse abierto en canal durante el programa, el reportero dejó claro que no volvería a hablar de su enfermedad en televisión. Por lo tanto, pidió comprensión a sus compañeros del medio.