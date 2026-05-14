Una creadora de contenido de OnlyFans desvela el dineral que puede ganar al mes: «No voy a mentir»

No es ningún secreto que, en los últimos años, una de las plataformas que más está dando de qué hablar en cuanto a redes sociales se refiere es OnlyFans. Cada vez son más las personas que deciden probar suerte, alentadas por la posibilidad de ganar un auténtico dineral por compartir contenido para adultos. En muchas de esas ocasiones, han llegado a apostar por realizar retos verdaderamente imposibles que se han hecho virales, como es el caso de Annie Knight o Bonnie Blue, que se han acostado con infinidad de hombres en pocas horas. Pero no todo es extremo, puesto que también existen casos como el de Rebecca Sánchez. Durante su visita a B3TTER PODCAST, la creadora de contenido en OnlyFans se sinceró sobre diversas cuestiones, entre las que destaca el dineral que puede llegar a ganar en un mes.

Pero no solamente eso, sino que también dio a conocer el verdadero motivo por el que decidió comenzar esta andadura en la mencionada plataforma: «Estaba estudiando y dije ‘tengo que hacer lo que sea para estar viajando todo el rato y poder ganar dinero’», reconoció en B3TTER PODCAST. Poco después, dio detalles sobre la dinámica de OnlyFans: «Es como un perfil de Instagram. No ves nada nude ni nada explícito, entonces, tú si quieres ver un poco más, me pagas y entonces yo te envío». Fue entonces cuando el entrevistador quiso ir más allá: «Para ti, ¿esto es una vía para toda la vida?». Ella fue muy sincera: «Yo lo voy a seguir haciendo siempre y cuando dé la cantidad de dinero que da. Cuando empiece a dar menos, es cuando pararé porque entonces ya no vale la pena. Porque entonces lo podría conseguir con un trabajo honesto».

Una respuesta que sorprendió a Adrià Cruz, uno de los presentadores del mencionado podcast: «¿Consideras que no es honesto lo que haces?». Ella no tardó en explicarse: «No, no considero que sea honesto. Eso es sucio, el trabajo. Te estás vendiendo por dinero. No es un trabajo bonito, no es un trabajo en el que todo el mundo sueñe con entrar. A mí porque no me importa seguir haciéndolo y lo seguiré haciendo siempre y cuando sea rentable económicamente».

¿Cuánto dinero gana Rebecca Sánchez al mes con OnlyFans?

Tirando de esa honestidad que tanto le ha caracterizado durante su paso por B3TTER PODCAST, la creadora de contenido lo explicó con detalle: «Hay meses increíbles y hay meses en los que se queda. Nunca se baja de un límite ya, de los 20.000 euros», comenzó diciendo, dejando a los presentadores verdaderamente sorprendidos.

Y añadió: «Si pasa algo en el mundo, como ha pasado ahora, se va un poco a pique porque la gente está preocupada por otras cosas en vez de OnlyFans, pero si no hay meses muy buenos en los que se hacen al mes unos 30.000 o 40.000 euros. No voy a mentir, hay mucha gente que dice ‘ah, mucho más, porque es que es OnlyFans’, y no».

Adrià Cruz quiso saber más detalles al respecto: «Se escucha muchas veces a mujeres y hombres que dicen ‘claro, si yo estuviera en OnlyFans, también ganaría no sé cuánto’», alcanzó a decir. Rebecca Sánchez dejó algo muy claro: «No es tan fácil, no es tan fácil», aseguró.