El Partido Popular (PP) aprovechará su mayoría en el Senado para forzar una reunión de la comisión mixta que fiscalice las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez tras su negativa continuada a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). En concreto, la formación azul afirma que las prórrogas presupuestarias han venido acompañadas de una extensión de gastos que se diseñaron para ser extraordinarios en tiempos de pandemia.

«El Gobierno está dotado de una flexibilidad que se hizo para una época extraordinaria, como era la época del Covid-19», ha explicado Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP.

Sin embargo, Sánchez «está utilizando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe», por lo que existen «serias dudas de que legalmente eso se pueda hacer dada la normativa europea».

Sin embargo, como el Gobierno ni siquiera ha presentado unos PGE, el Congreso de los Diputados no ha tenido la oportunidad de fiscalizar las cuentas públicas.

«El Gobierno impide a las Cortes Generales desarrollar una de sus funciones constitucionales, la que marca el artículo 66, que es la aprobación de los PGE», ha denunciado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido azul.

«Ahora es el momento en el que el Parlamento, ante la anomalía, tiene que recuperar sus plenas funciones y tiene que hacerlo en el final del ciclo presupuestario», ha reclamado. «Esta anomalía la estamos normalizando», ha sentenciado.

Las cuentas de Sánchez

No obstante, el PP «ha presentado en ambas Cámaras una solicitud para que, de manera urgente, se aborde la cuenta general una vez que ya ha sido remitida por parte del Tribunal de Cuentas», según ha anunciado Gamarra.

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo puede presentar esta solicitud «porque nos habilitan los reglamentos, dado que tenemos más de 1/5 de los miembros de ambas Cámaras».

«Lo que hemos pedido es que, de manera urgente, la Mesa de esa Comisión cambie el orden del día de la próxima comisión mixta, que está prevista para el día 21 de mayo, y que ese comience el trabajo del Parlamento», ha asegurado Gamarra.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este periódico, pide una «convocatoria urgente de la Mesa de la Comisión con el fin de incluir en el orden del día de la Comisión Mixta (…) la presentación del Informe sobre la Cuenta General del Estado 2024 por parte de la presidenta del Tribunal de Cuentas».

Así, los grupos parlamentarios podrán pronunciarse y analizar todo lo relacionado con las cuentas públicas del Ejecutivo socialista, especialmente en una época en la que se han recibido miles de millones provenientes de los fondos europeos.

«Se está bordeando la legislación para hacer chapuzas», ha sentenciado Nadal, quien considera que la aplicación de esos fondos no ha impulsado como debería el sector privado español o la inversión pública.