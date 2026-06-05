Las principales patronales del turismo y la hostelería han mostrado un rechazo prácticamente unánime a la propuesta de elevar el IVA en bares, restaurantes y hoteles.

La medida supone pasar del tipo reducido actual del 10% al 21% general, algo que el sector considera un golpe directo a la competitividad y al empleo.

El debate se enmarca en las recomendaciones de la Comisión Europea, que ha señalado a España por el elevado coste de sus beneficios fiscales y estima que la subida del impuesto supone en torno a 7.000 millones de euros anuales en recaudación no ingresada.

Golpe a las pymes

La posibilidad de eliminar el IVA reducido ha encendido las alarmas en el sector y denuncia que el Gobierno “prioriza hacer caja” antes que ayudar a las pequeñas empresas.

Además, los hosteleros consideran que la recaudación está por encima de las necesidades del sector y tildan la medida de “precipitada” además de ser una “mala noticia para la hostelería”.

Organizaciones como Hostelería de España, CEHAT, Cerveceros de España y plataformas de autónomos como SOS Hostelería han advertido de un impacto “severo” en los precios, el consumo y la viabilidad de miles de empresas, especialmente en un contexto de ralentización de la actividad.

Desde la Asociación Española de Consumidores rechazan esta propuesta en tanto que no tiene en cuenta la realidad económica del país ni de los consumidores.

También el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha señalado que la hostelería no es solo un indicador económico, sino que es Marca España y una parte «indisoluble» de la cultura y de la forma de socializar del país.

Casi 40 años del impuesto

Gallego ha instado al Gobierno español a pronunciarse con «total claridad» en contra de esta propuesta y a defender el tejido empresarial que «sostiene el día a día de nuestros barrios y pueblos».

Además, desde Competur ha recordado que el IVA reducido de la hostelería constituye «un derecho histórico para España».

El incremento en el IVA llega en un momento especialmente sensible para el sector, que recuerda que el impuesto reducido en hostelería no es una medida reciente, sino un esquema fiscal consolidado desde la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, hace casi cuatro décadas, ligado al impulso del turismo como motor económico.

Desde el sector se insiste en que romper ese equilibrio histórico supondría alterar un marco fiscal estable que ha acompañado el crecimiento del turismo español durante décadas.