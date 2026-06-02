Con el objetivo de mejorar la situación económica de los trabajadores, las familias y las comunidades estadounidenses el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el ajuste temporal de ciertos aranceles sobre metales.

Se incluyen la rebaja al 15% desde el 25% del gravamen aplicado a las importaciones de equipos agrícolas, para abordar con mayor eficacia las amenazas a la seguridad nacional, impulsar la inversión en la agricultura, la vivienda y la industria manufacturera estadounidenses, y facilitar la producción doméstica de productos relacionados.

Asimismo, ha ampliado la categoría existente de equipos industriales sujetos a un arancel del 15% para incluir también equipos industriales móviles, como excavadoras y montacargas, cuando se importan de países con los que Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales que dan derecho a dicho trato.

Por otro lado, se incentiva a las empresas extranjeras a utilizar más acero y aluminio de origen estadounidense al permitirles beneficiarse de un arancel del 10% si sus bienes de capital incluyen al menos un 85% de acero o aluminio de EEUU.

«Estos cambios arancelarios son temporales y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de impulsar inversiones a corto plazo que permitan reconstruir la base industrial del país», ha precisado la Casa Blanca.

Buenos datos del PMI

La Casa Blanca ha señalado que en mayo de 2026, la actividad manufacturera estadounidense creció a su ritmo más rápido en cuatro años, registrando su quinto mes consecutivo de expansión, casi triplicando las expectativas.

También que las políticas comerciales de «Estados Unidos Primero» del presidente Trump siguen dando frutos y fortaleciendo la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Mediante negociaciones y el uso estratégico de aranceles, el presidente Trump ha conseguido, según sus datos, billones de dólares en inversión privada y extranjera para recuperar empleos y la industria manufacturera para Estados Unidos y el pueblo estadounidense.