Detenido un marroquí por asaltar a turistas por la calle y tirarlos al suelo para robarles en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen marroquí por sembrar el pánico por las calles de Palma asaltando con violencia a turistas para robarles sus pertenencias. Las víctimas son dos mujeres que vieron como el ladrón les arrebataba sus teléfonos móviles, su documentación y una tarjeta bancaria.

Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de abril, momento en el que las dos mujeres se encontraban paseando por la conocida zona del paseo Sagrera. En un instante dado, ambas fueron abordadas de manera inesperada por la espalda por dos varones que iniciaron el ataque.

Uno de los individuos agarró fuertemente a una de las chicas por el cuello, mientras que el otro agresor sujetó a la segunda víctima firmemente por la espalda. A causa de la violencia empleada en la agresión, ambas jóvenes terminaron cayendo al suelo, quedando los dos asaltantes encima de ellas.

Posteriormente, con las víctimas totalmente sometidas e indefensas, los ladrones las registraron minuciosamente hasta conseguir sustraerle sus pertenencias. Una vez consumado el robo, los presuntos autores huyeron rápidamente del lugar tras haberse apoderado de dos teléfonos móviles de alta gama, la documentación y la tarjeta bancaria.

Las turistas dieron aviso inmediato de lo ocurrido y una patrulla de la Policía Nacional asistió rápidamente a las jóvenes, aunque los asaltantes ya no se encontraban en las inmediaciones. Tras interponer la denuncia, los agentes de la Comisaría de Distrito Centro se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los agresores.

Tras realizar varias pesquisas, los policías nacionales lograron averiguar la identidad de uno de los asaltantes, estableciendo un dispositivo para su localización. Finalmente, el lunes, el varón fue interceptado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. La investigación sigue abierta por el Grupo de Investigación de Distrito Centro.