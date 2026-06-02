Tres plantas que mantienen las cucarachas fuera de tu casa y que se consiguen en cualquier supermercado

Las cucarachas fuera de casa son fáciles de mantener, sólo necesitamos estas plantas que conseguimos en cualquier supermercado. Es hora de empezar a prepararnos para una etapa en la que los insectos pueden convertirse en un problema, en especial en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos conseguir. Un elemento natural que puede ser más afectivo que cualquier otro tipo de producto químico para evitar que las cucarachas lleguen a nuestra casa.

Estos insectos que parece que con la llegada del buen tiempo aparecen algunas plagas que podríamos evitar de tal forma que hasta el momento no sabíamos. La propia naturaleza tiene la clave para hacernos conseguir una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la llegada de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Estas plantas pueden darnos lo que necesitamos y más para obtener un giro radical en la manera de ver este tipo de elementos.

Se consiguen en cualquier supermercado

No hay excusas para tener las cucarachas lejos de nuestro día a día, es importante disponer de las herramientas necesarias y de los trucos que nos ayudarán a evitar que entren. Los consejos de los expertos pueden convertirse en algo importante, pero también pequeños gestos.

Evitar que entren en casa es fundamental, sobre todo, si pasamos mucho tiempo fuera de casa. Tocará estar listos para emprender algunos detalles que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son tiempos de bonanza meteorológica, pero también de tener en consideración determinados procesos importantes.

Nuestro peor enemigo puede acabar siendo el que desaparezca por completo con un aliado que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle puede ser esencial que tengamos en consideración.

Este tipo de plantas que podemos conseguir en cualquier supermercado, acabarán para siempre con unos insectos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué puede pasar cuándo tenemos en nuestro poder un buen básico, unas plantas que serán claves en estos días.

Estas tres plantas mantendrán las cucarachas alejadas

Las cucarachas se mantendrán alejadas con unas plantas que podemos descubrir en este tipo de elementos que sin duda alguna son claves. Podremos empezar a cuidar un poco más esta forma de eliminar las cucarachas que puede cambiarlo todo por completo. Estas plantas son las que nos servirán de ayuda para ahuyentarlas.

Los expertos de agroislas nos dan una lista de plantas que deberemos tener en casa para acabar con las cucarachas o al menos, mantenerlas lejos:

Laurel. El laurel es una hierba aromática muy utilizada para la cocina. Aunque su aroma resulta agradable para el olfato humano, para las cucarachas resulta aborrecible, por lo tanto es ideal para evitar la dispersión de esta plaga. Mientras tengas una planta de laurel cerca, las cucarachas se mantendrán lejos. También puedes triturar algunas hojas y esparcirlas en los lugares más vulnerables o por los cuales podrían entrar estos insectos.

Albahaca. La albahaca es un repelente natural de cucarachas. Su olor es rechazado por las cucarachas y evita su propagación. Siembra una planta de albahaca en los alrededores de la casa, el jardín, la cocina y otros lugares estratégicos para eliminar cucarachas. También puedes hacer té de hojas secas de albahaca y verter el líquido en las zonas donde las hayas visto.

Ajo. Una de las más poderosas plantas para ahuyentar cucarachas y todo tipo de plagas por su olor intenso y penetrante. Utilizar el ajo como repelente natural no solo te ayudará a ahuyentar cucarachas, sino a evitar la propagación de otras plagas, por lo que resulta ideal para colocarlo en cocinas, grietas y otros sitios susceptibles a invasiones de insectos. ¿Cómo combatir las cucarachas con ajo? La forma más efectiva es utilizar los dientes frescos picados. Pero si el olor resulta muy fuerte para las personas puedes sustituirlo por ajo en polvo y esparcirlo en las zonas mencionadas.

Pepino. Resulta que el olor del pepino es detestado por las cucarachas, así que dispón las conchas o piel de estos vegetales después de consumirlos en los sitios donde frecuentan estos insectos para evitar su dispersión y mantenerlos alejados.

Si no te agrada la idea de dejar conchas de pepino por toda la casa, aumenta el consumo de pepino en casa para que su olor y las conchas que desechas en la basura ayuden a ahuyentar cucarachas.

Menta gatuna. La menta gatuna es uno de los mejores repelentes naturales para todo tipo de insectos. El olor de la menta gatuna es 100 veces más efectivo para repeler cucarachas que DEET, el repelente químico activo de alto uso en los Estados Unidos y varios países del mundo. Puedes aprovechar sus beneficios para combatir esta plaga usando sus hojas frescas o secas, hacer té con menta seca y rociarlo en las áreas donde hayas visto cucarachas, como detrás de la nevera o cerca del fregadero.