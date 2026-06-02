No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 572 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Digna tiene un detalle con Manuela, mientras que Andrés y Tasio reciben una sorprendente noticia de la Guardia Civil. Eduardo, por su parte, se pone al día con su hermano y descubre algo verdaderamente desagradable.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo, de una vez por todas, Pablo decide dar por terminada su relación con Nieves. Después de todo lo vivido, parece que ha llegado el momento más que perfecto para dar ese paso, y hacerlo sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Bianca vuelve a llamar y esta vez es Marta la que coge el teléfono. De esta forma, descubre que Fina ha mentido, y lo ha hecho de la peor manera posible. ¿Logrará perdonarla?

¿Qué sucede en el capítulo 573 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 2 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo el abogado de Brossard transmite a la Junta la decisión definitiva que su cliente ha tomado sobre la fábrica. Todo ello mientras Digna hace todo lo que está en su mano para hacer un último esfuerzo por los trabajadores.

Por si fuera poco, el cuerpo de Álvaro aparece de un instante a otro, mientras que Gabriel hace un descubrimiento verdaderamente sorprendente con el que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Fina, por su parte, comunica a Marta una importantísima decisión que ha tomado, mientras que don Agustín se arma de valor a la hora de utilizar a Miguel como arma contra Nieves. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.