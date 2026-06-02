Todo sobre Juanma Iturriaga: su edad, su pareja, de dónde es, hijos y cuánto mide

El ámbito deportivo nos ha presentado, a lo largo de la historia, a numerosos deportistas que han pasado a la historia de una manera o de otra. Si nos adentramos en la disciplina del baloncesto, nombres como el de Juanma Iturriaga no pueden faltar. El vasco no solo es conocido por sus años como deportista, también ha logrado hacerse un hueco en la industria de la televisión como presentador y comentarista. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal de Juanma Iturriaga? Realizamos un breve repaso.

El lado más profesional de Juanma Iturriaga

Nacido el 4 de febrero de 1959 en Bilbao, Juanma Iturriaga es un ex jugador de baloncesto que tuvo una importante trayectoria en el medio. Siempre sintió una importante conexión con esta disciplina deportiva, motivo que le llevó a dar sus primeros pasos en las categorías inferiores del Loiola Indautxu de Bilbao. Mide 1,95 m, por lo que jugaba como Alero/Escolta. Una carrera deportiva con la que logró ser 90 veces internacional con la selección absoluta de baloncesto española.

Durante la temporada de 1975/76 jugó con el Loyola Indautxu, pero el gran salto de su carrera tuvo lugar un año después. Pues, fue fichado como jugador del Real Madrid. Club en el que permaneció durante 12 temporadas, desde el año 1976 hasta 1988. Asimismo, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Sin embargo, la vida profesional de Juanma Iturriaga cambió en 1990, cuando se retiró deportivamente.

Aunque se retiró y dejó atrás sus años de competición, nunca se alejó por completo del baloncesto. El vasco comenzó a tener presencia en televisión al presentar Inocente, inocente. Pero, lejos de quedar aquí, ha colaborado en medios de comunicación como el diario El País, ACB.com, la revista Gigantes del Basket y ha sido comentarista de los partidos ACB en Telemadrid y TVE. Asimismo, ha compaginado su trabajo en televisión con el lanzamiento de sus propios libros.

El lado más personal de Juanma Iturriaga

A nivel personal, Juanma Iturriaga ha confesado que tiene poco interés en el mundo de las redes sociales. De hecho, no hay presencia de una cuenta oficial suya en Instagram. Por lo tanto, intenta mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático.

Por otro lado, en lo sentimental, se sabe que está casado con la fotógrafa y artista visual Ruth Peche. Juntos dieron la bienvenida al mundo a sus dos hijos, Candela y Mikel. Un matrimonio que han mantenido alejado de la vida pública. Asimismo, cabe señalar que el ex deportista es hermano del periodista y crítico gastronómico Mikel López Iturriaga.