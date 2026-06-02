No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Allá Tú se ha convertido en uno de los concursos que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Después de un tiempo sin emisión, regresó a lo grande de la mano de Jesús Vázquez. Por aquel entonces ya daba alegrías a la cadena de Fuencarral, pero ahora que el presentador es Juanra Bonet, los datos de audiencia hablan por sí solos. Hace unas cuantas semanas, y después de anunciarlo a bombo y platillo, Catimari de Islas Baleares se llevó 75.000 euros, a pesar de que la primera caja que abrió fue la de 150.000 euros y aceptó la propuesta de la banquera de cambiar la caja. ¡Fue una jugada impresionante! Pero no ha sido la única, puesto que la de Ángel de Jaén en la entrega emitida el pasado lunes será recordada por los seguidores del concurso.

¿El motivo? El andaluz consiguió llegar a la recta final con las tres mejores cifras posibles, que son 50.000, 75.000 y 150.000 euros. Por lo tanto, su «peor escenario» era llevarse la friolera de 50.000 euros. ¡Una auténtica barbaridad! Eso sí, el comienzo no fue para nada sencillo, puesto que fue descartando cajas con buenísimas cantidades. A pesar de todo, su suerte cambió a mejor, logrando un panel verdaderamente inmejorable. Tirando de intuición, el jiennense logró mantener las mejores cifras del panel. Es más, provocó que la banquera fuera ofreciendo por su caja cifras verdaderamente inusuales. A pesar de todo, no lograba que el concursante de Allá Tú se rindiese, ni mucho menos. Sobre todo porque, ronda tras ronda, se iba desprendiendo de las peores cajas de su panel.

Todo ello mientras, en un momento dado, recordó que su intención de participar en el concurso de Telecinco no era otra que conseguir dinero para la entrada de un piso. Es más, aseguró que pagaba muchísimo dinero de alquiler, por lo que quería dar ese paso. Todo ello mientras denunció públicamente la situación tan complicada que existe en torno a la vivienda en nuestro país.

Ahora bien, después de rechazar 31.300 euros de la banca, Ángel abrió tres nuevas cajas, que contenían un pato de goma, 10 céntimos y 50 euros. Por lo tanto, y contra todo pronóstico, se quedó con las tres mejores cifras del programa. Algo que dejó completamente descolocado al propio Juanra Bonet. En su asombro, el presentador de Allá Tú alcanzó a decir lo siguiente: «Pero, ¿qué es esto?».

Entre risas, el participante no tuvo reparos a la hora de exclamar lo siguiente: «¡Me voy ya!». A pesar de haber recibido una buena propuesta por parte de la banca, optó por abrir una caja más: fue la de los 150.000 euros. Aun así, la banquera le ofreció nada más y nada menos que 68.000 euros, la mayor cifra de la temporada. A pesar de que trató de persuadirle para que se rindiese, Ángel tuvo claro que iba a jugársela y a triturar ese cheque. ¡Quería seguir hasta el final!

Finalmente, Ángel de Jaén logró llevarse una cifra superior a la que le había ofrecido la banquera tan sólo unos cuantos segundos antes. Y es que, en su casa, había nada más y nada menos que el segundo premio más alto de Allá Tú, que asciende a 75.000 euros. Será complicado que alguien pueda llegar a igualar la jugada histórica que protagonizó el andaluz. ¡Y no es para menos!