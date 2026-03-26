Juanra Bonet fuera de las cámaras: su discreta vida lejos de ‘Allá tú’

No es ningún secreto que Allá tú es uno de los programas que más éxito ha cosechado en la televisión de nuestro país en los últimos años. De ahí que Telecinco haya apostado por su regreso a la pequeña pantalla. En un primer instante, decidió contar con Jesús Vázquez como presentador. Con el paso de los meses, la cadena principal de Mediaset España decidió apostar por un nuevo rostro para conducir este concurso. Para ello, optaron por contar con Juanra Bonet, por lo que supuso su regreso a la cadena de Fuencarral tras más de una década inmerso en otros proyectos. Es más que evidente que el paso del tiempo ha hecho posible que el catalán se haya convertido en uno de los rostros más queridos y solventes de la televisión. Aun así, siempre ha destacado por mantener su vida privada al margen de los focos.

Todo sobre Juanra Bonet: su discreta vida alejada de la televisión

El presentador de Allá tú, nacido en junio de 1974 (51 años), se ha ganado a pulso ser uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla. Aun así, también ha destacado por haber hablado lo más mínimo de su vida privada. En alguna que otra ocasión ha dejado caer que es padre de dos hijos, que son Gabriela (2019) y Mauro (2025), junto a su mujer, que es anónima.

Entre las anécdotas compartidas en entrevistas, Juanra Bonet reconoció que la pequeña Gabriela no tenía ni idea de que su padre era famoso: «No me paran por la calle, paso bastante desapercibido. Igual debería llevar gorra y gafas oscuras. Así se me vería más», bromeó el catalán al respecto.

A pesar de no haber compartido ni un solo detalle sobre la identidad de su pareja, hace unos años contó que se casó en Las Vegas con una antigua novia: «Nos jugamos 40 dólares en la ruleta y acabamos con 300 apostando solo a números primos. Después encontramos la capilla más kitsch y nos casamos disfrazados. Pero prefiero no decir de qué íbamos, por mantener un poco el misterio…», explicó Juanra en una entrevista.

Su profesión antes de ser presentador

Antes de pasar a la pequeña pantalla, el catalán trabajó como actor. De hecho, en su juventud, se encargaba de animar el local de un restaurante de pollos asados. Además, los fines de semana, interpretaba a uno de los villanos de Indiana Jones en un conocido parque de atracciones situado en la catalana Costa Dorada. Por cada día trabajado, ganaba 2.500 pesetas, es decir, unos 15 euros.

Por si fuera poco, durante su juventud, también interpretó a varios personajes en el pasaje del terror del mítico Parque de Atracciones del Tibidabo, en Barcelona. A pesar de todo, fue a finales de los 90 cuando llegó su salto a la fama, al debutar en un programa infantil de la televisión catalana. Fue ahí donde dio vida a un superhéroe miope que acabó convirtiéndose en el personaje más querido por los niños de aquella época.

A nivel nacional, la primera gran oportunidad de su carrera llegó de la mano de Mediaset con El club de la comedia (Cuatro), donde debutó como monologuista. Con posterioridad, pasó a formar parte del equipo de reporteros de Caiga quien caiga (2005) y, después, fue presentador de Lo sabe, no lo sabe. Después llegaron más oportunidades de la mano de Atresmedia, pero, después de varias décadas, ha regresado a la cadena de Fuencarral con un impresionante proyecto como es Allá tú.