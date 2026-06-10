‘Dulces magnolias’: ¿a qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

La plataforma de Netflix está a punto de traer de regreso una de sus ficciones más vistas. Dulces magnolias ha vuelto a la plataforma de streaming y este mes de junio lo hará para presentarle a sus seguidores su esperada quinta temporada. Nuevos episodios que prometen no dejar indiferente a nadie y que estarán disponibles esta misma semana. De esta manera, el público podrá ver qué será de la vida de sus queridas protagonistas, Maddie, Dana Sue y Helen. Y es que, las amigas se encuentran en etapas muy diferentes. Pero, todas tienen como nexo, además de años de amistad y vivencias, sus problemas personales.

La serie está basada en las novelas de la escritora Sherryl Woods. Su gran estreno tuvo lugar en el 2020 y fue tal el buen recibimiento que la plataforma de pago no ha dudado en dar luz verde a nuevas entregas. Por ello, tras el éxito de la cuarta temporada, lanzada el pasado 2025, ha llegado la hora de continuar esta fantástica historia. Así pues, según se ha podido saber en la sinopsis presentada por Netflix, en estos capítulos se podrá ver cómo Maddie tendrá que hacer frente a las exigencias de un nuevo trabajo, lo cual no será nada fácil. Por su parte, Dana Sue se encuentra gestionando los problemas matrimoniales que está teniendo con Ronnie. Todo ello mientras Helen se encuentra muy emocionada con su boda. Eso sí, se dará cuenta que preparar una boda no es nada fácil. Un enlace que, teniendo en cuenta quienes son los protagonistas, promete ser espectacular.

¿A qué hora se estrena la temporada 5 de ‘Dulces magnolias’?

Tal y como se ha presentado de manera oficial, la quinta temporada de Dulces magnolias estará disponible en Netflix España este próximo jueves, 11 de junio. De esta manera, a partir de las 9:00h (hora antes en las islas Canarias), los suscriptores podrán disfrutar de la temporada al completo. Pues, la plataforma no la dividirá en dos lanzamientos, algo que ya ha hecho con otros grandes estrenos.

Así pues, la temporada llegará de la mano de 10 capítulos. Un movimiento que no sorprende mucho, pues la producción ha presentado sus anteriores temporadas con el mismo número de episodios. Una serie de entregas que presentan una duración que oscila entre los 45/50 minutos. Eso sí, aunque ya es sabido, cabe recordar que para poder ver la ficción será necesario disponer de una suscripción oficial a la plataforma de Netflix. Pues, es contenido exclusivo.

¿Habrá temporada 6 de ‘Dulces magnolias’?

Dulces magnolias es un éxito en Netflix, y sus cinco temporadas lo reflejan. Pero, de momento, no hay una confirmación de una posible sexta temporada. La popular plataforma suele esperar un tiempo provisional antes de dar luz verde a la continuidad de una serie. Por lo tanto, lo más seguro es que se espere a ver cómo es recibida esta quinta temporada.