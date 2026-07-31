Confirmado por él mismo: el comunicado de ‘Saber y Ganar’ era por Martín Escolar

Después de cerca de tres décadas siendo un programa alejado de las polémicas, centrado en la cultura y con el buen rollo como bandera, Saber y ganar se vio obligado hace unos días a emitir un comunicado en redes sociales. Lo hizo para pedir a los usuarios que moderaran sus críticas hacia uno de sus concursantes, que se sabía que era Martín Escolar, aunque nunca lo dijeron, por los mensajes excesivos que estaba recibiendo. Ahora ha sido el propio Escolar quien se ha pronunciado sobre aquel comunicado en sus redes sociales y en una conocida revista. De esta manera es el madrileño el que reconoce que aquel comunicado era para salir en su defensa. Se trata de algo poco habitual en el programa de Jordi Hurtado, siendo más común que las redes se vuelquen —para bien y para mal— con los concursantes de otros concursos como Pasapalabra, que siempre genera muchos comentarios y fans.

En primer lugar, hay que explicar que Martín tiene un perfil con cientos de miles de seguidores en redes sociales, llamado Píldoras culturales. Eso le ha llevado a ser conocido mucho antes de llegar a ser un ‘Magnífico’ en La 2. Tener un enorme reconocimiento tiene una parte mala en el mundo de las redes sociales, provocando una gran envidia entre muchas personas, que no dudan en criticar a los influencers, ya sea por su físico, forma de hablar o cualquier otra cosa. En su caso, se ha llegado a dejar caer la sospecha de que Saber y ganar tenía algún tipo de favoritismo con él, además de recibir insultos y amenazas. Para cortar este odio, el programa lanzó un comunicado pidiendo a todos los seguidores respeto. Esto se trata de algo inédito en la historia del programa, puesto que siempre los concursantes han recibido un enorme cariño por parte de los espectadores.

Horas después de que lo contásemos en Happy FM, Martín Escolar ha querido aclararlo todo en su cuenta de TikTok, confirmando que ese comunicado iba por él y la situación que estaba viviendo. «Los que os estáis preocupando por mí a raíz de las noticias que se han publicado estos días sobre el hate que recibo, ¡ESTOY PERFECTAMENTE BIEN! 😊 ¿Cómo no voy a estarlo si estoy cumpliendo un sueño concursando en ‘Saber y ganar’? Es imposible llegar a tanta gente y gustarle a todo el mundo, así que, mientras no hagas daño a nadie, mejor disgustar a unos siendo tú mismo que disgustar a otros tratando de ser quien no eres, ¿no?», comenzaba diciendo en un texto publicado.

«¿Las críticas? Una motivación para demostrar que merezco estar donde estoy. ¿Cómo voy a dejar que el ínfimo esfuerzo que supone escribir un comentario tumbe un sueño que llevo construyendo tantos años? Eso es absolutamente imposible», continuaba.

Por último, agradece a los que sí le apoyan y al programa por salir en su defensa: «Millones de gracias a todos de corazón por vuestro apoyo y vuestras muestras de cariño, que, aunque hagan menos ruido que el hate, son muchas, muchísimas más ❤️ Y gracias por todo, hoy y siempre, a Saber y ganar».

«Levanta suspicacias entre una audiencia más televisiva»

En declaraciones a la revista Lecturas, ha querido explicar su teoría de por qué está recibiendo esas críticas, asegurando que el mundo de las redes sociales es diferente al de la televisión tradicional. «Puede levantar suspicacias entre una audiencia más televisiva, pero desde Saber y Ganar han visto que esta situación no casaba con los valores de respeto y compañerismo que llevan casi 30 años promoviendo y han decidido defendernos, no solo a mí, sino a todos los concursantes. ¡Chapó por ellos!», declaró.

Pese a todo, Escolar está recibiendo también apoyo de muchos espectadores de La 2. En la propia publicación del madrileño se pueden leer comentarios a su favor: «Hola Martín, en mi casa somos seguidores de Saber y ganar y nos encantas, por eso empecé a seguirte. No tenía ni idea del hate que recibías, mucho ánimo y espero que llegues a los 100», dice un espectador.

«Martín a mí me parece que das mucha vidilla al programa. Se te nota espontáneo. El que te mire con malos ojos tiene un problema», dice otra seguidora. «Uno de los mejores concursantes de Saber y ganar, sin duda, mejor sabedor y mejor persona», asegura otro comentario.

Un fenómeno que ya vivió Rosa Rodríguez en ‘Pasapalabra’

Estas críticas feroces en la red son más habituales en formatos como Pasapalabra, donde el caso más reciente y sonado fue el de Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia del concurso, que llegó a sufrir tal nivel de acoso en redes que otras ex concursantes tuvieron que salir en su defensa, además de que Manu también quiso dejar claro que no tenía ningún problema con ella tras irse del programa sin el bote.