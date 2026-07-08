Quién es Martín Escolar, concursante de ‘Saber y ganar’: su edad, de dónde es y en qué trabaja

Martín Escolar, madrileño de 35 años, se ha convertido ya en una de las caras más importantes de la temporada de Saber y ganar, el concurso de La 2 que presenta Jordi Hurtado. Su desparpajo, su capacidad deductiva y su pasión contagiosa por el conocimiento lo han convertido en el gran protagonista de la actual etapa del concurso más veterano de la televisión española. Tras convertirse en ‘Magnífico’, acaba de llegar a los 50 programas de permanencia, pero su intención es llegar a los 100 y convertirse en ‘Centenario’, título que apenas un puñado de concursantes ha logrado en los últimos años. Te contamos cómo es su vida lejos de los platós y cómo fue su paso por otros programas como ¿Quién quiere ser millonario?

El programa de este martes no fue uno cualquiera. TVE convirtió la 50.ª participación del divulgador en una auténtica celebración y rompió por completo su dinámica habitual. Jordi Hurtado lo anunció desde el minuto uno: ese día no habría eliminación. Toda la emisión giró en torno a Escolar, que afrontó en solitario una batería de pruebas diseñadas expresamente para él, con desafíos de imágenes, juegos especiales e incluso un reto en el que tuvo que cantar. El colofón fue un ‘Reto’ distinto a los de otros días en los que la prueba estaba relacionada con las banderas y en las que se jugaba todo a doble o nada. Martín volvió a demostrar su gran sabiduría y, tras este especial, acumuló 34.170 euros en su marcador, aunque espera que durante muchos días siga subiendo.

Fiel a su estilo, tuvo un guiño para quienes trabajan tras las cámaras, dedicando su triunfo a los guionistas por unas pruebas que le parecieron «superoriginales». De esta manera desvela que el equipo al completo de Saber y ganar es una pequeña familia.

Una promesa de 2010 y 16 años de espera

Lo que hace su historia tan especial es que empezó mucho antes de estar frente a Hurtado. Todo comenzó al terminar Bachillerato, cuando Saber y ganar despertó su pasión por aprender. Aquel adolescente se hizo una promesa que tardaría 16 años en cumplir. Al proclamarse ‘Magnífico’, no pudo contener la emoción: «No sabéis lo orgulloso que estoy», confesó, recordando aquel chaval de 2010 que soñaba con vestir algún día la chaqueta del concurso.

Hijo de una leyenda de la música

Su sensibilidad cultural no es casualidad, puesto que es hijo del célebre letrista Luis Gómez-Escolar, creador de himnos de la música como Bailar pegados, que Sergio Dalma se encargó de convertir en éxito y llegó a quedar en cuarta posición de Eurovisión en el año 1991. Curiosamente, de niño era el «payaso» de la clase y soñaba con ser actor de Hollywood, pero su vida ha cambiado mucho desde entonces.

Ya ganó mucho dinero en televisión antes de ‘Saber y ganar’

Antes de brillar en La 2, Martín ya era un veterano de los platós y una estrella de las redes. En Instagram creó un perfil en el que habla de Píldoras Culturales, acumulando 400.000 seguidores, llegando a publicar un libro con Planeta y un cuaderno de verano para que los más jóvenes repasen durante las vacaciones.

Los espectadores le recordarán por su paso por El Cazador y por llegar a la pregunta 14 de ¿Quién quiere ser millonario?, embolsándose 100.000 euros de premio gracias a su sabiduría y un poco de suerte, algo que ha explicado en sus redes sociales en más de una ocasión. Saber y Ganar ha sido el noveno concurso al que este madrileño se ha presentado, siendo el que más prestigio tiene entre los jugadores profesionales de este tipo de programas.

Su próximo reto es llegar al club de los centenarios

Tras permanecer durante 50 programas, Martín Escolar ya tiene nueva meta y es llegar a los 100 programas, tal y como ha explicado a Jordi Hurtado. Si lo consigue, ingresará en el exclusivo club de los concursantes centenarios, el número máximo de programas que marcan las normas del formato. Será entonces cuando, obligatoriamente, tenga que despedirse. Hurtado recogió el guante con complicidad: «A seguir ese camino».