¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 28 al 30 de julio de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina interpretación, moda y música, para acompañar a Javier y David en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’. El concurso de Roberto Leal tendrá en los dos equipos a cuatro veteranos que conocen de sobra el formato, tanto en su etapa en Antena 3 como anteriormente, cuando se emitió hasta el año 2019 en Telecinco. Todos ellos tendrán mucha responsabilidad para hacer que los concursantes lleguen al final con opciones, pero también porque no van al plató sólo por promocionar sus nuevos trabajos. Como ya te contamos en Happy FM, los invitados cobran por su participación, aunque lo hacen por una sola jornada de grabación. Los detalles te los contamos en esta noticia.

Marta Torné, de ‘El internado’ a estrella de TV3

La actriz y presentadora catalana Marta Torné, que se dio a conocer gracias a su papel en El Internado, llega de nuevo al concurso en un buen momento profesional. Tras el fiasco de Babylon Show, el programa de Carlos Latre en Telecinco, vive una gran etapa como presentadora de Euphoria, el talent musical de la cadena TV3, donde se ha convertido en imprescindible, en una de las presentadoras estrella del catalán.

Víctor Elías, el eterno Guille de ‘Los Serrano’

Víctor Elías, hijo de la actriz Amelia Álvarez del Valle y primo segundo de la reina Letizia, saltó a la fama de niño gracias a su papel de Guille en Los Serrano, uno de los personajes infantiles más recordados de la ficción española de los 2000. Desde entonces ha compaginado la interpretación con series como Servir y proteger o Isabel.

Actualmente es uno de los músicos más valorados en la industria, siendo director musical de grandes giras como las de Taburete y de Ana Guerra, su mujer. Por lo tanto, está bastante alejado del mundo de la interpretación. También publicó un libro en el que contaba su dura infancia por culpa de las adicciones en su familia y cómo la serie de Telecinco le hizo salir de las adicciones en las que él también cayó.

Txabi Franquesa, actor y guionista de comedia

El actor y guionista catalán Txabi Franquesa combina su trabajo frente a las cámaras, con papeles en producciones como Ocho apellidos catalanes o Aída, con su faceta como guionista de programas de humor y espectáculos de monólogos junto a cómicos como Paco León o Santi Millán. También es colaborador de diferentes programas de radio en Cataluña.

Desiré Cordero, de Miss Universo España a los platós

La sevillana Desiré Cordero se dio a conocer al ganar el certamen de Miss Universo España en 2014, logrando después un puesto entre las diez finalistas del Miss Universo internacional. Aquel éxito le abrió las puertas de las pasarelas de medio mundo, una carrera que ha combinado con alguna incursión en el cine y con su presencia habitual en la prensa del corazón.

Actualmente vive a medio camino entre Madrid, Florida y Nueva York. Durante un tiempo fue portada de las revistas por su relación con Mario Casas en el año 2021, aunque en 2022 se supo que rompieron.

Javier y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ. Con la ayuda de Marta Torné, Víctor Elías, Txabi Franquesa y Desiré Cordero, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.