La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado lunes 17 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 885 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Julio pide al marqués que le deje dirigir la cocina, mientras que Alonso acepta sin saber que, con esa decisión, está condenando a las cocineras. Julieta confiesa a Manuel que Lorenzo casi la golpea, por lo que él termina enfrentándose al Capitán de la Mata. María no tarda en darse cuenta de la tristeza de Carlo, por lo que le promete que se casarán pronto.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han visto cómo Máximo exige a Alonso que Cristóbal sea despedido. A pesar de los esfuerzos, tras escucharle, el marqués toma la decisión de que no lo hará, bajo ningún concepto. Petra confiesa a Pía que, en el pasado, hizo algo malo a Tomasa, mientras que Curro hace todo lo que está en su mano para intentar propiciar un acercamiento entre Ángela y Máximo. A pesar de los esfuerzos, el duque lo echa por tierra con sus comentarios. Carlo se enfrenta a Samuel, acusándolo de haberle mentido, puesto que sigue queriendo a María. Máximo finalmente cede y acepta reconocer a Ángela, pero ella no quiere que lo haga. Además, Jacobo pide explicaciones a Adriano tras descubrir su traición con Martina.

¿Qué sucede en el capítulo 886 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 11 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Jacobo se contiene en el último momento y no golpea a Adriano. Este cuenta a Martina todo lo ocurrido, lo que provoca que los enamorados se sientan perdidos. ¡No saben qué hacer!

Manuel trata de convencer a Julieta de que no se marche de palacio, y le recuerda el pacto de afrontar juntos las dificultades. Lo cierto es que la joven tiene miedo de que Ciro utilice su amor para hundirlo. Curro intenta que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega, alegando que prefiere lidiar con un escándalo que tener a un padre que la repudia.

Samuel hace saber a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero Carlo no le cree. Manuel pretende mandar a Ciro unos días fuera para que Julieta descanse de él, mientras que Ángela pide a Máximo hablar como adultos. Es entonces cuando le exige que se marche, cuanto antes, de palacio. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.