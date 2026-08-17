La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 14 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar de un capítulo especial de La Promesa en el que han recordado cómo la llegada del duque Máximo de Buenaventura, un amigo íntimo de la infancia de Alonso, a palacio va a cambiar la vida de Ángela y Curro. Todo ello mientras ella le encuentra verdaderamente insoportable y se niega en rotundo a estar cerca de él.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Curro no tiene reparos a la hora de dejarse seducir por sus dotes de gran diplomático, hasta tal punto que no puede evitar sentirse profundamente tentado de aceptar su oferta de trabajar para él en su palacio de Lisboa. Pero no todo queda ahí, puesto que Máximo trata sin suerte de acercarse a Ángela con la firme intención de limar asperezas. A pesar de los esfuerzos, parece que todo salta por los aires cuando ella, casualmente, descubre que el duque, en realidad, es su verdadero padre.

¿Qué sucede en el capítulo 885 de La Promesa que se emite hoy, lunes 17 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Julio pide al marqués que le deje dirigir la cocina y Alonso acepta sin pensar que, con esa decisión, está condenando a las cocineras. Julieta confiesa a Manuel que Lorenzo casi le golpea, por lo que este no tarda en enfrentarse al capitán de la Mata.

María se da cuenta de la tristeza de Carlo y le promete que se casarán pronto, mientras que Máximo exige a Alonso que despida a Cristóbal. A pesar de todo, tras escucharle, el marqués toma la decisión de que no lo hará. Petra confiesa a Pía que, en el pasado, hizo algo malo a Tomasa, mientras que Curro trata de propiciar un acercamiento entre Ángela y Máximo.

A pesar de los esfuerzos, el duque lo echa por tierra con sus comentarios. Carlo se enfrenta a Samuel, acusándolo de haberle mentido: sigue queriendo a María y lo peor es que ella quiere al cura. Máximo cede y acepta reconocer a Ángela, pero a su ritmo. A pesar de todo, ella no quiere que lo haga. Jacobo, por su parte, pide explicaciones a Adriano tras descubrir su traición con Martina. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.