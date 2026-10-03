OKDIARIO desvela el audio con las preguntas del CIS para ayudar a Sánchez a decidir si convoca elecciones

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se «tome el fin de semana de reflexión» para decidir si convoca elecciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está preguntando a los españoles sobre un adelanto electoral.

OKDIARIO desvela las 17 preguntas referidas a unas posibles elecciones generales que el CIS está formulando en estos momentos a miles de personas para conocer su posición política. El audio que publica este diario corresponde a una llamada de teléfono veraz que un ciudadano ha recibido del organismo de estadística público. «El anonimato es necesario y es algo que este Gobierno está intentando eliminar para censurarnos», señala Mr. Dinansson, como se hace conocer en redes sociales.

Intención de voto y preferencias políticas

De los principales líderes políticos, ¿quién preferiría que fuese el presidente o la presidenta del Gobierno en estos momentos? ¿Cuál es la probabilidad de que usted vaya a votar si mañana se celebrasen elecciones generales al Parlamento español? Escala de 0 a 10, donde 0 significa «con toda seguridad no iría a votar» y 10 «con toda seguridad iría a votar». En unas próximas elecciones al Parlamento español, ¿a qué partido votaría usted? En el caso de que, por cualquier razón, finalmente no votase por el partido que me ha dicho, ¿a qué otro partido votaría usted? ¿Qué partido considera más cercano a sus propias ideas pensando en las próximas elecciones generales? ¿Es usted de las personas que votan siempre por el mismo partido, que por lo general suelen votar por el mismo partido o según lo que más le convenza en ese momento? ¿Cuándo suele usted decidir por qué partido político o coalición va a votar? Lo decide mucho antes del inicio de la campaña electoral. Lo decide al comienzo de la campaña electoral. Lo decide durante la última semana de la campaña electoral. Lo decide durante la jornada de reflexión, la víspera de las elecciones. Lo decide el mismo día de las elecciones.

Conocimiento y valoración de líderes políticos

A continuación, voy a mencionarle los nombres de algunos líderes políticos. ¿Nos podría decir si los conoce? Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz, Santiago Abascal. ¿Qué valoración le merece cada uno de ellos? Puntúelos de 1 a 10, sabiendo que 1 significa que lo valora «muy mal» y 10 que lo valora «muy bien». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿le inspira a usted…? Mucha confianza. Bastante confianza. Poca confianza. Ninguna confianza. El líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ¿le inspira personalmente…? Mucha confianza. Bastante confianza. Poca confianza. Ninguna confianza.

Valoración de los ministros

A continuación, voy a leerle la lista de los ministros y las ministras que forman parte del Gobierno. Dígame, por favor, para cada uno de ellos: ¿Lo conoce? ¿Cómo lo valoraría en una escala de 1 a 10, sabiendo que 1 significa que lo valora muy mal y 10 que lo valora muy bien?

Recuerdo del voto en las elecciones generales de 2023

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023: Votó, no votó, no tenía derecho a voto. ¿Podría decirme a qué partido o coalición votó? Si mañana se celebrasen elecciones generales al Parlamento español, ¿usted votaría lo mismo que votó en las pasadas elecciones de julio de 2023?

Próximas elecciones autonómicas

En unas próximas elecciones a su comunidad autónoma, ¿a qué partido votaría usted?

¿De derechas o de izquierdas?