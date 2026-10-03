Un terremoto de 3,1 se sintió en la tarde de este sábado en el área metropolitana de Granada

Un terremoto de 3,1 grados se sintió en la tarde de este sábado en Granada y en otros municipios cercanos. El epicentro del temblor fue al suroeste de Cúllar Vega y se calcula una profundidad de cinco kilómetros.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de una comunicación, informó que el temblor se registró a las 19:05 horas. El 112 recibió varias llamadas alertando que se sintió el sismo en Vegas del Genil y Granada capital; no se reportaron daños materiales ni personales.

El pasado 18 de agosto también se sintió en la zona metropolitana granadina un terremoto de 4,7 con epicentro situado en Gójar y, previsiblemente, superficial, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El mismo se ha saldado con tres heridos leves, requiriendo uno de ellos atención médica en el hospital.

El movimiento se produjo apenas tres días después del fuerte terremoto registrado con epicentro en el entorno de Alhendín, que alcanzó una magnitud de 4,8 y provocó que miles de personas se despertaran sobresaltadas por la intensidad del fenómeno natural.