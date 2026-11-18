Cielos nubosos y lluvias débiles marcarán la tónica en toda la provincia en este 18 de noviembre de 2026, con claros intermitentes en las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán estables en el norte. Vientos flojos a moderados del suroeste y sur completarán el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo encapotado y lluvias persistentes

El día en Bilbao se presenta con un cielo encapotado que parece despertar lentamente del sueño nocturno. La mañana será testigo de lluvias persistentes, haciendo que el ambiente se sienta especialmente pesado, con temperaturas que rondarán los 14 grados. El viento soplará suavemente desde el sur a unos 5 km/h, lo que aportará un leve susurro al día, aunque no se espera que rompa la monotonía gris del cielo.

Ya por la tarde, las condiciones no mejorarán, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá alta y el cielo continuará cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el día se sienta más fresco. El sol, que se asomará tímidamente antes de ocultarse a las 17:44, no será suficiente para ahuyentar el ambiente lluvioso. La jornada quedará marcada por la humedad, que alcanzará su punto más alto, haciendo que la tarde se sienta aún más cargada.

Ambiente variable con lluvias intensas en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un aire revuelto, como si el cielo estuviese anhelando liberar sus intensas nubes. El viento sopla con fuerza, anticipando un día lleno de sorpresas, donde la lluvia se convierte en protagonista. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 22 grados, con un cielo que permanecerá gris a lo largo de las horas.

Aunque las primeras horas traen una calma engañosa, la tarde y noche destinarán un 100% de probabilidad de lluvia, acompañada de ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica se mantendrá fresca, llegando incluso a los 14 grados. Con una humedad que podría llegar a niveles agobiantes, es recomendable llevar el paraguas a mano y no olvidar una bufanda al salir.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

La jornada se presenta con un cielo completamente cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta la noche, así que es recomendable salir con paraguas en mano. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 21°C de máxima, mientras que la sensación térmica puede llegar a los 21°C, lo que sumado a la alta humedad de hasta el 95% hará que el ambiente sea bastante pesado. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

A medida que avancen las horas, la lluvia continuará haciendo acto de presencia sin interrupciones, convirtiendo este día en uno muy fresco y húmedo. La salida del sol se producirá a las 08:09 y la puesta será a las 17:44, lo que nos dará aproximadamente 9 horas y 35 minutos de luz. Así que, a pesar de la lluvia persistente, un abrigo y un buen paraguas serán indispensables para disfrutar del día en Guecho.

Santurce: cielo nublado con ambiente suave

El tiempo se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de la jornada y aunque hay probabilidades de lluvia, no se esperan cambios drásticos. La temperatura oscilará entre los 14 y los 21 grados, con un viento suave que podría refrescar un poco el ambiente.

Sería ideal aprovechar la tarde para dar un paseo o disfrutar de un café al aire libre, ya que la atmósfera será tranquila y propicia para las actividades cotidianas. Un buen momento para compartir en familia o con amigos, envueltos en un ambiente agradable.

Tarde lluviosa y ventosa con frescura en Basauri

Las mañanas en Basauri se presentan nubladas, con un ambiente fresco donde la temperatura mínima ronda los 13 grados. La probabilidad de lluvia es alta, por lo que es recomendable llevar un paraguas. A medida que avanzamos hacia la tarde, la situación no mejora, ya que la lluvia se intensificará, alcanzando temperaturas máximas de 23 grados. Con viento del sur y rachas de hasta 55 km/h, lo mejor será vestir ropa impermeable y prepararse para una tarde de resguardo.