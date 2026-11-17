Ahora que estamos entrando en la recta final de noviembre, todo lo que son preparativos navideños adquiere cierto protagonismo. Y entre los muchos que hay, la mesa es quizás de los más importantes. Elegir un buen mantel, sacar la mejor cubertería, los platos y bandejas que vamos a necesitar. Y no podemos olvidarnos además de las servilletas entre las que de tela, suelen ser las elegidas. Sin embargo, para esta Navidad de 2026 empiezan a verse otras opciones que intentan combinar una buena presentación y, al mismo tiempo, comodidad.

En concreto, parece que las servilletas reutilizables fabricadas con fibras naturales, algodón reciclado o materiales textiles de nueva generación están ganando espacio frente a las de tela de toda la vida. Algunas se presentan incluso en rollos, como si fueran servilletas de papel convencionales, pero pueden utilizarse varias veces antes de desecharlas. Son ligeras, absorbentes, no necesitan el mismo cuidado que una mantelería tradicional y permiten montar una mesa mucho más cuidada que con las típicas servilletas desechables. Una alternativa que encaja especialmente bien en Navidad, cuando las comidas se alargan y la mesa suele convertirse en una parte importante de la decoración.

Las servilletas reutilizables que llegan a las mesas de Navidad

Dentro de esta nueva tendencia existen en realidad varios tipos de productos y conviene diferenciarlos. Las servilletas conocidas como Airlaid, por ejemplo, están fabricadas principalmente con fibras de celulosa y tienen un tacto que recuerda bastante al tejido. Son resistentes, absorbentes y algunas versiones son biodegradables o compostables, aunque normalmente se comercializan como productos desechables y no como servilletas destinadas a pasar repetidamente por la lavadora.

Distinto es el caso de las nuevas servilletas textiles precortadas que se venden también en rollo. Algunas están fabricadas en algodón reciclado o algodón natural y se han diseñado para poder usarse una vez o lavarse varias veces. My Drap, una firma que fabrica este tipo de productos en Barcelona, comercializa servilletas de algodón reciclado que pueden lavarse hasta seis veces antes de perder sus propiedades. El Corte Inglés también vende modelos de la misma marca realizados en algodón, precortados y presentados en rollo, que admiten varios lavados en lavadora.

La diferencia con una servilleta tradicional está sobre todo en el formato. No es necesario guardar grandes juegos de servilletas dobladas y planchadas durante todo el año, pero tampoco se genera la misma cantidad de residuos que utilizando una servilleta de papel nueva en cada comida.

Por qué pueden resultar más cómodas que las servilletas de tela

Las servilletas de tela continúan siendo una buena elección y difícilmente desaparecerán de las mesas navideñas pero lo cierto es que dan mucho más trabajo. Y cuando tenemos muchos invitados, y aparecen manchas como las de vino, de aceite o restos de comida y migas, tenemos que estar usando el quitamanchas, poner varias lavadoras y, dependiendo del tejido, plancharlas antes de volver a guardarlas.

En cambio estas alternativas reutilizables buscan simplificar precisamente esa parte. Los modelos diseñados para varios usos pueden lavarse y volver a colocarse en la mesa, pero tienen menos cuerpo y ocupan bastante menos espacio que las servilletas convencionales. Y en el caso de las que se presentan precortadas en rollo, basta con separar las unidades que se necesitan para cada comida.

Por otro lado, la sostenibilidad también explica parte del interés por este tipo de productos y los expertos recomiendan desde hace tiempo, el uso de manteles y servilletas reutilizables y, cuando esto no sea posible, recurrir a papel 100% reciclado. Pero eso no significa que cualquier producto fabricado con bambú, celulosa o fibras vegetales pueda considerarse automáticamente reutilizable. De hecho si se quiere comprar una de estas servilletas para Navidad, merece la pena comprobar las indicaciones del fabricante y, especialmente, si admite lavado y cuántos ciclos soporta.

Cómo ponerlas en la mesa esta Navidad 2026

Otro de sus atractivos está en la decoración. Las mesas navideñas llevan varias temporadas alejándose de las composiciones excesivamente recargadas y estos materiales funcionan especialmente bien cuando se busca un resultado más sencillo. Tonos crudos, blanco roto, arena, gris, verde oscuro, terracota o burdeos pueden combinarse fácilmente con vajillas blancas, cristalería transparente y detalles vegetales.

Tampoco requieren pliegues complicados. Una servilleta colocada sobre el plato, doblada de forma rectangular o acompañada por una rama de romero, eucalipto o abeto puede ser suficiente. Otra opción es utilizarla como pequeño sobre para los cubiertos, especialmente cuando la mesa tiene poco espacio y se quiere mantener todo ordenado.

Incluso algunas grandes cadenas de decoración han incorporado servilletas reutilizables a sus colecciones. Zara Home, por ejemplo, comercializa actualmente paquetes de servilletas reutilizables de algodón, una señal de que este tipo de producto ha dejado de estar limitado a las tiendas especializadas en consumo sostenible. Al final, la elección dependerá del número de invitados y del uso que se les quiera dar. Para una cena formal, las buenas servilletas de lino o algodón siguen teniendo difícil rival. Pero para las numerosas comidas, cenas y encuentros que se acumulan durante las fiestas, estas nuevas versiones reutilizables ofrecen una solución de lo más práctica.