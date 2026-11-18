Un cielo con intervalos nubosos marcará la jornada en toda la provincia de Zaragoza este 18 de noviembre de 2026, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas ascenderán en el valle del Ebro, mientras que las máximas también experimentarán un ligero aumento. Se anticipa un viento moderado del suroeste en las zonas altas, con posibilidades de rachas muy fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: jornada nublada con riesgo de chubascos

El cielo de Zaragoza se presentará hoy cubierto, mientras se despereza entre tonos grisáceos. La mañana comenzará fresca, con temperaturas rondando los 18 grados, pero a medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará su punto máximo en los 24. Sin embargo, no olvidemos que hay un alto riesgo de lluvia, especialmente en la tarde-noche, donde se anticipan chubascos que podrían complicar los planes al aire libre.

El viento soplará con cierta fuerza, superando los 25 km/h, lo que añadirá un toque de frescura al ambiente que, sumado a la alta humedad, generará una sensación de pesadez en el aire. Con la salida del sol a las 07:56 y su puesta a las 17:40, disfrutaremos de un día con buenas horas de luz, aunque conviene estar preparados con paraguas a mano y planificar actividades en interiores durante las horas pico de precipitación.

Calatayud: brisa inusual y lluvia intensa

Una brisa inusual recorre las calles de Calatayud, presagiando un día marcado por cambios drásticos. Las nubes comienzan a cubrir el cielo, mientras la humedad se siente en el aire, preparando el escenario para un tiempo revuelto que alterará el ritmo habitual de los bilbilitanos.

La mañana despierta con temperaturas suaves de 15°C, pero a medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h. La lluvia se hará presente de forma intensa, con un 100% de probabilidad en la tarde-noche, lo que contrastará notablemente con la tranquilidad matutina. Será un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que las temperaturas podrán descender a 13°C, dejando una sensación térmica más fría.

Tarazona: cielos nublados con posibles lluvias

La jornada en Tarazona se presenta con un tiempo templado, donde la mañana estará marcada por cielos algo cubiertos que podrían dar paso a ligeras lluvias. La tarde, aunque con algunas nubes, mantendrá temperaturas agradables, en torno a los 22 grados y se espera un incremento en la probabilidad de precipitaciones durante las horas vespertinas.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de un agradable paseo por la ciudad, ideal para realizar actividades al aire libre, siempre con precaución por si el cielo decide soltar alguna gota. Es un buen momento para disfrutar de los rincones locales y dejarse llevar por el ritmo cotidiano.