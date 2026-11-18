José Miguel Contreras, fundador de la televisión sanchista La Séptima, pidió personalmente al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, que retirara el recurso presentado contra la licencia del nuevo canal de la TDT. A cambio, le ofreció abrir las tertulias de su cadena a periodistas de este diario: «Quítala y dejo que vengan periodistas de OKDIARIO a las tertulias».

La reunión tuvo lugar el 5 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en las oficinas de una empresa vinculada al PSOE y que eligió el propio Contreras. Para sostener su petición, el directivo recurrió a «la amistad» que, según el empresario de 68 años, les une desde hace tiempo. La Séptima comenzó sus emisiones el 5 de noviembre, un mes después del encuentro entre Contreras e Inda.

La licencia nacional de TDT fue adjudicada por el Consejo de Ministros el 26 de mayo tras un concurso en el que competían el consorcio SIETE, que Contreras encabeza, y Mediaset.

El recurso de OKDIARIO no es el único frente judicial: el 27 de julio, Vox presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución que adjudicó la licencia al consorcio SIETE. En esta primera fase, el partido pidió al tribunal que reclamara el expediente administrativo completo y los informes en los que se basó el Gobierno, paso previo a desarrollar sus argumentos de fondo. Vox sostiene que la concesión no se ajusta a derecho y cuestiona el procedimiento por motivos de igualdad, objetividad y libre concurrencia.

Contreras rechaza que La Séptima sea una televisión gubernamental. Asegura que es un proyecto empresarial privado, financiado con publicidad, y ha calificado de «estupidez» que nazca para apoyar al Ejecutivo. Contreras define la línea del canal como «progresista y pluralista», pero ese pluralismo no se ve por ningún lado.

Desde que empezó a emitir, varios de sus programas han puesto a OKDIARIO en el punto de mira con ataques y acusaciones que este diario rechaza de plano. Poco encaja eso con el lema que el propio canal presume de tener: «Las ideas son tuyas, la conversación es de todos».