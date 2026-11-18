El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha ironizado este martes con la campaña del PSOE titulada La fuerza de… en un mitin del PP en Calamocha (Teruel).

Azcón ha preparado una sencilla performance, en la que ha señalado a los socialistas que «les faltan unas cuantas camisetas» y se las ha mostrado una a una, todas de color rojo, como las que muestra Sánchez en sus mítines, para destacar lo que, a su juicio, son las verdaderas fuerzas que sostienen al partido.

Ha empezado con «La fuerza de las sobrinas», ha seguido con «La fuerza de las mordidas», «La fuerza de los invasores», «La fuerza de las joyas» (cómo no recordar la frase de Zapatero de «ser socialista es tener muy poco, pero dar mucho»), «La fuerza de las saunas», «La fuerza de los bildus» y ha cerrado con «La fuerza de los paradores», en clara referencia a Teruel y el episodio en torno al Parador, Pilar Alegría y José Luis Ábalos.

Relaciona la camiseta con la estancia aquella noche de septiembre de 2020, durante un viaje oficial a Aragón. Alegría ejercía como delegada del Gobierno en la comunidad y Ábalos era ministro de Transportes la noche que él pernoctó en el parador de Teruel y organizó la fiesta con «señoritas», que acabó en destrozos, como reveló OKDIARIO.

Azcón ha concluido que todas esas son «las fuerzas de la sinvergüenza» que han llevado a Sánchez a la Moncloa y que el 29 de noviembre los españoles le enseñarán la puerta de salida.

«El PSOE se ha equivocado de lema de campaña», ha dicho Azcón en mensaje en sus redes. «Les hemos recordado todos los que se han olvidado y que deberían ponerse en sus camisetas. El próximo 29-N les enseñaremos la puerta de salida llenando las urnas de votos del Partido Popular».

En Calamocha, Azcón ha anunciado que antes de 2027 «vamos a contratar el proyecto del centro de salud de Calamocha». De despoblación, recordando que Cataluña «recibe más dinero que Aragón» y anunció que pedirá la subida del Fite con el IPC. Sobre el Cantábrico-Mediterráneo se refirió al «error incomprensible» de proyectar línea única entre Teruel y Sagunto.

Azcón cerró su intervención pidiendo la ayuda de los alcaldes y alcaldesas del PP para que convenzan a sus vecinos de que les voten el 29 de noviembre.