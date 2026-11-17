El candidato de Vox por Toledo, Manuel Mariscal Zabala, y la portavoz nacional de Familia del partido, Ainhoa García Flórez, se desplazaron este martes a Fuensalida para realizar una declaración ante los medios. El objetivo era denunciar el aumento de la inseguridad en la provincia de Toledo y, en concreto, en este municipio, así como recordar la detención de personas vinculadas a una célula yihadista en el entorno de una mezquita local.

Lo que debía ser una comparecencia informativa se convirtió en un encontronazo. Un vecino de origen magrebí interrumpió de forma reiterada las declaraciones, gritando «!bulos, bulos, mentiras, mentiras!» y acusando a los representantes de Vox de mentir y de racismo. Según las imágenes subidas a las redes por el partido de Abascal y los testimonios, el hombre se acercó e intentó boicotear la atención a los medios durante los aproximadamente quince minutos que duró el acto.

Mariscal le pidió que se callara porque estaban haciendo una declaración a la prensa, mientras el interlocutor mantenía que «los musulmanes no han hecho ningún daño» y que «sabemos por qué han venido». En el vídeo difundido por Vox se ve a Mariscal hablando ante varios micrófonos sobre la creciente inseguridad: «Cada vez hay más inseguridad», «a los políticos no les importa», «viven con inseguridad» y «al salir a la calle salen con miedo».

También se alude a la violencia y a personas «que no saben convivir». Ainhoa García, por su parte, mencionó las detenciones relacionadas con terrorismo yihadista en el entorno de la mezquita y defendió medidas de «reemigración» para ilegales y quienes delincan. Desde Vox han presentado el incidente como una muestra de la situación que viven muchas familias: «Si estos se atreven a hacerlo con cámaras delante, ¿qué no harán cuando no haya nadie mirando? ¿Qué tendrán que soportar las familias que conviven con ellos».

El altercado se produjo a las puertas de una mezquita de Fuensalida y ha sido calificado por el partido como un intento de boicot. Las imágenes muestran el momento de tensión entre el vecino y el equipo de Vox, rodeados de periodistas y algunos vecinos.