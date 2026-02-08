El PP gana, Vox duplica su resultado y el PSOE se estrella en Aragón, según los primeros sondeos

Los primeros sondeos de las elecciones autonómicas en Aragón tras el cierre de las urnas este domingo dan como ganador al PP del presidente Jorge Azcón (PP) con una horquilla de 26-29 escaños, después de los 28 cosechados en los comicios de 2023.

En segundo lugar se sitúa el PSOE de la ex ministra Pilar Alegría, que no pasaría de los 17-18 diputados, y experimentaría un fuerte retroceso tras los 23 diputados obtenidos en las elecciones anteriores, según la encuesta realizada por GAD3 para Forta (Aragón TV). De este modo, los socialistas pueden registrar su peor resultado, bajando de su suelo histórico, situado en 18 escaños.

Por su parte, la candidatura de Vox, con Alejandro Nolasco al frente, alcanzaría 13-14 diputados y experimentaría la mayor subida de este domingo, pudiendo incluso duplicar sus 7 escaños de la cita de 2023.

De esta manera, los ‘populares’ tendrían que volver a pactar con Vox o intentar una combinación con la Chunta en la horquilla más alta de ambas formaciones para llegar a los 34 escaños de la mayoría absoluta (de un total de los 67 diputados en liza). Con estos datos, Aragón Existe, que mantendría sus 3 diputados como quinta fuerza, también podría jugar un papel clave en la gobernabilidad de esta comunidad.

En cuarto lugar quedaría la Chunta Aragonesista, con 4-5 diputados, mejorando ligeramente sus 3 parlamentarios actuales. Asimismo, Aragón Existe quedaría con 2-3 (ahora tiene 3), IU-Sumar con 1-2 (cuenta con un diputado en la Cámara regional) y el PAR perdería su representante en las Cortes de Aragón.

Sube la participación

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón, la participación en estas elecciones autonómicas a las 18.00 horas, era del 56,29%, con más de 558.000 votantes, siendo 1,56 puntos más alta que en la misma franja horaria de 2023.

En el desglose por provincias, hasta las 18.00 horas, destacó Zaragoza por el aumento de la participación en 2,78 puntos porcentuales hasta el 57,19%, superior al 54,41% de 2023.

En cambio, bajó ligeramente la afluencia de electores en el Alto Aragón, con 0,59 puntos menos, siendo a dicha hora el porcentaje de participación del 52,86%, rozando el 53,45 del último precedente.

En la provincia de Teruel, en cambio, se ha producido hasta las 18.00 horas una caída de más de tres puntos (3,65), pasando del 59,14% de 2023 al 55,49% de este domingo 8 de febrero.

Un total de 1.036.325 aragoneses estaban llamados a las urnas este domingo: 755.077 en la provincia de Zaragoza; 175.184 en Huesca y 106.060 en Teruel. Aragón celebra en solitario estas elecciones.

Del total de electores, 32.891 podían votar por primera vez desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, y 20.722 desde las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio de 2024.

Estas son las primeras elecciones autonómicas de la democracia en Aragón que se celebran en solitario. Y fueron convocadas para este 8F de manera anticipada (correspondían en 2027) después de que el presidente Azcón llamara a las urnas por la falta de acuerdo presupuestario entre el PP y Vox.

Cabe recordar que ka formación de Santiago Abascal acordó en julio de 2024 salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP, entre ellos el de Aragón, debido, según esgrimió, a la «agresión» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al «obligar» a las comunidades a aceptar un reparto de menores inmigrantes no acompañados (menas).