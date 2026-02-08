La participación a las 14:00 horas en las elecciones de Aragón es del 41,02% igualando a la de 2023

El 41,02% de los aragoneses con derecho a voto, han votado ya a las 14:00 horas de la tarde, según los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno de Aragón. La participación, en esta jornada electoral ha subido apenas 0,06 puntos con respecto a las elecciones autonómicas celebradas en 2023, en las que, a las 14:00 horas se registró una participación del 40,96%, con un total de 401.161 votos emitidos.

Por provincias, la circunscripción electoral que registra una mayor participación es Zaragoza, con un 41,81%, lo que supone un aumento de casi un punto, 0,82% exactamente, con respecto a la participación registrada en las elecciones celebradas en 2023. En total, en la circunscripción de Zaragoza han votado 260.219 ciudadanos hasta las 14 horas.

Por detrás de Zaragoga, Teruel registra una participación de 39,96% a las 14 horas, aunque en este caso supone un retroceso en la participación de casi 3 puntos, exactamente 2,93% menos que en los comicios de 2023. En el día de hoy han votado 33.417 personas en Huesca hasta las 14 horas.

Por su parte, Huesca es la circunscripción electoral que menos participación registra, según los datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón a las 14:00h, con 38,16%, con 53.252 votos emitidos, lo que supone un retroceso de un 1,45% con respecto a 2023.