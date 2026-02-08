Hasta que hora se puede votar hoy en Aragón y horario de los colegios electorales

Los ciudadanos de Aragón llamados este domingo 8 de febrero a las urnas pueden ejercer su derecho al voto durante toda la jornada electoral, que sigue el horario habitual establecido por la normativa electoral en España. Los colegios electorales abren sus puertas por la mañana y permanecen operativos de manera ininterrumpida hasta la tarde, permitiendo a los votantes acudir en el momento que mejor se adapte a sus horarios.

A lo largo del día, miles de aragoneses están llamados a participar en esta jornada clave, en la que se recomienda acudir con antelación suficiente para evitar posibles colas en las horas de mayor afluencia, especialmente a primera hora de la mañana y al final de la tarde.

A partir de qué hora se puede ir a votar y cuándo abren los colegios

Los colegios electorales en Aragón abren este domingo a las 09:00 horas. Desde ese momento, los votantes pueden acceder a sus respectivos centros para depositar su papeleta en la urna correspondiente.

Antes de la apertura, las mesas electorales se constituyen con la presencia del presidente y los vocales, asegurando que todo esté preparado para el inicio puntual de la votación. Para poder votar, es imprescindible presentar un documento oficial que acredite la identidad, como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir.

A qué hora cierran los colegios electorales en Aragón hoy

El cierre de los colegios electorales en Aragón está previsto a las 20:00 horas. A partir de esa hora, solo podrán votar aquellas personas que ya se encuentren dentro del colegio o esperando en la fila antes del cierre, según marca la ley electoral.

Una vez finalizada la votación, comenzará el escrutinio en las mesas electorales, un proceso público en el que se contabilizan los votos y cuyos resultados se van trasladando progresivamente para conocer el desenlace de la jornada electoral.