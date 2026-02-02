El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ganaría los comicios autonómicos del próximo domingo 8 de febrero, aunque sin mayoría absoluta, alcanzando 29 diputados, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, la última antes de las elecciones. Mientras, la candidata socialista, Pilar Alegría, se hundiría hasta los 17 escaños, el peor resultado histórico del partido en la región. El PSOE sólo aventajaría a Vox en 3 asientos en las Cortes, ya que la candidatura de Alejandro Nolasco lograría 14 representantes.

El candidato del PP y actual jefe del Ejecutivo aragonés obtendría un escaño más que en las elecciones de mayo de 2023. Pese a ser la fuerza más votada, no conseguiría la mayoría absoluta y necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Los populares subirían dos puntos en el porcentaje de voto, pasando del 35,51% de los apoyos al 37,9%.

La encuesta refleja una nueva debacle autonómica del PSOE, que se dejaría 50.000 votos. La candidatura de Alegría perdería seis escaños respecto a la de su predecesor, Javier Lambán. De ese modo, pasaría de los 23 asientos hasta los 17 diputados. La brecha entre populares y socialistas en el porcentaje de voto se agranda en Aragón: en 2023 apenas les separaban 6 puntos y ahora, se quedarían a más de 14 puntos.

La figura de la ex ministra de Educación y Deporte no ha conseguido levantar la tendencia demoscópica a la baja de la formación de Sánchez. Alegría lanzó su candidatura en Aragón poco después del escándalo por su reunión con su compañero de partido acusado de acoso sexual, Paco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez. Dejó su cartera tras haber «decepcionado» a la comunidad educativa. Y en la mochila de la política socialista también pesa la noche en la que pernoctó en el Parador de Teruel cuando José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Sánchez en el partido, celebró una fiesta con prostitutas en ese mismo establecimiento.

El PSOE, más cerca de Vox que del PP

La hecatombe socialista dejaría a Alegría más cerca de Vox que del PP. La candidatura de Alejandro Nolasco lograría 14 asientos en las Cortes de Aragón, a sólo 3 diputados del PSOE. El partido presidido por Santiago Abascal cosecharía 34.563 votos más que en las elecciones de 2023, lo que le permitiría lograr 7 representantes más en las Cortes.

La Chunta Aragonesista pasaría de 3 a 4 escaños. La lista de Jorge Pueyo, hasta ahora diputado en el Congreso dentro de la coalición Sumar de Yolanda Díaz, cosecharía dos puntos más de apoyo y una subida de 12.060 papeletas.

Por su parte, Aragón Existe perdería un escaño, pasando de los 3 representantes con los que ahora cuenta en la cámara a sólo 2 diputados. De ese modo, la formación regionalista perdería un tercio de los votos respecto a 2023.

Dos partidos desaparecerían del legislativo aragonés al perder su escaño: Podemos y el Partido Aragonesista. Además, la formación de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), no alcanzaría los votos suficientes como para tener un representante en las Cortes en sus primeros comicios autonómicos.

El PP dobla al PSOE en Zaragoza

La catástrofe electoral del PSOE se haría más visible al desglosar los datos por provincias. En Zaragoza, Azcón tendría un 39% de apoyo y 16 diputados, el doble de escaños que los ocho asientos que lograría Alegría. Mientras tanto, Vox se quedaría a un sólo representante de los socialistas, tanto en Zaragoza como en el resto de provincias. La Chunta Aragonesista lograría 3 escaños allí, mientras que Izquierda Unida conseguiría su representante también en esta provincia.

En Huesca, el PP tendría un 39% de porcentaje de voto y 8 diputados; en segundo lugar estaría el PSOE, con el 25% y 5 representantes, y el tercero sería Vox, con 18 puntos y 4 asientos. Allí, la Chunta Aragonesista cosecharía otro diputado.

Por último, en Teruel es donde hay menos diferencias. Allí el PP gozaría de un 32% de apoyo, que traduciría en 5 escaños; el PSOE recibiría el 23% de las papeletas y 4 diputados; mientras que Vox, con 16% de votos, obtendría 3 representantes. Los dos asientos de Aragón Existe los lograría aquí con un 15% de apoyo.

Consulte aquí la ficha técnica de la encuesta.