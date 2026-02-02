El PP difunde un guiño de Alegría al candidato de Vox para hablar de «la pinza PSOE-Vox» contra Azcón

El debate a ocho entre los candidatos a presidir el Gobierno de Aragón ha dejado imágenes inéditas para este 8F. El PP se ha hecho eco de un fragmento captado por las cámaras de RTVE en que el que se pilla a la socialista Pilar Alegría guiñándole un ojo al candidato de Vox, Alejandro Nolasco. Para los populares se trata de una muestra de la «pinza POSE-Vox» contra Azcón.

«¡¡Pillada!! El guiño de complicidad de Pilar Alegría a Alejandro Nolasco les delata. Pero por más que se empeñen en negarlo, la pinza PSOE-Vox es una realidad», es la reflexión que acompaña al vídeo que el equipo del candidato del PP ha difundido en sus redes sociales.

«Que no te engañen», rezan al final del texto que acompaña al momento en el que las cámaras de la televisión pública pillan a la candidata del PSOE su guiño a su rival de Vox tras finalizar el debate entre todos los candidatos llamados a presidir el Gobierno de Aragón.

Lo cierto es que en la imagen puede verse con todo lujo de detalles cómo la ex ministra se acerca al candidato de Vox. En este momento, que se produce justo al término del debate, la socialista le tiende la mano a Nolasco con una amplia sonrisa. Al darle el apretón de manos, se observa con claridad cómo guiña su ojo derecho al de Abascal.

Azcón denunció su «pinza»

El pasado jueves 29 de enero, durante la emisión del debate entre los ocho candidatos llamados a presidir el Gobierno de Aragón emitido por la televisión pública, el candidato del PP, Jorge Azcón, reprochó a su rival socialista la «pinza» que ésta misma mantenía con su homólogo de Vox.

«Cuando la señora Alegría vino a mi despacho me confesó que pactaba con Vox para votar en contra del PP», esgrimió el líder popular ante los presentes. Y afirmaciones, que no obstante le valieron las críticas de los grupos al revelar «conversaciones de carácter privado».

Conversaciones, además, que le reprocharon se habían mantenido ejerciendo Azcón su papel como jefe del Ejecutivo en un momento de búsqueda de apoyos para conseguir sellar un acuerdo para los Presupuestos y no tener que convocar un adelanto electoral.

El del PP se defendió entonces aludiendo a que, al contrario que sus rivales, él «es transparente» porque las mismas, «eran conversaciones de trabajo» y no tenían carácter reservado. Es en ese instante cuando Azcón puso sobre la mesa al «pinza PSOE-Vox». Sus palabras, provocaron por su parte una reacción de enfado entre los líderes de sendos partidos.

«Los dos han saltado porque saben que es verdad», dijo el líder popular, «porque saben que Vox se retroalimentación de Pilar Alegría».