La ‘maestra’ y ex ministra de Educación vuelve a pifiarla: ahora confunde escalón con escalera

Pilar Alegría, ex ministra de Educación, ha confundido la diferencia entre lo que es una «escalera» y un «escalón». Así lo ha demostrado en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que la socialista, maestra de formación, se equivoca al decir a sus seguidores que va a subir una treintena de peldaños. Ajena a su error, ella insiste en que ha subido «30 escaleras».

El vídeo, hecho público el pasado martes en las redes de la también candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, coincide de hecho con una visita a una urbanización ubicada en Balsas de Ebro (Zaragoza), para hacer campaña electoral.

En su filme de producción casera, puede verse cómo la ministra narra en primera persona y con su teléfono móvil su encuentro con un matrimonio de la zona: Celso y Luisa. Una pareja de 80 y 86 años, respectivamente, de quienes ha destacado que, gracias a la gestión del Gobierno de Sánchez de los fondos europeos, puedan disfrutar de un ascensor.

La ex ministra, en un gesto de solidaridad, decide subir las escaleras de la vivienda para llegar a la casa de sus anfitriones y demostrar a sus seguidores cómo ha sido el día a día del anciano matrimonio hasta la llegada del elevador. «Tenían que subir aproximadamente 30 escaleras», se escucha decir a Alegría sin percatarse de su error. No son escaleras, sino peldaños.

Lo cierto es que, a los segundos, cae en el mismo equívoco. «36 son las escaleras que Celso y Luisa, con 80 y 86 años, tenían que subir», apostilla la socialista. A su llegada a la vivienda del matrimonio, repite: «He querido subir las escaleras para que viéramos lo que hacíais todos los días».

Para finalizar, Alegría sostiene que «el cambio» producido en la vivienda, que ha sido posible gracias a la gestión de los suyos en Moncloa de los Fondos Next Generation, ha puesto fin a que el matrimonio deje de «subir las 36 escaleras» en lugar de peldaños.

Y fondos, por cierto, que el PP aragonés le ha echado en cara en tanto que los mismos no fueron empleados para acometer mejoras en la zona. Las tareas de acondicionamiento, por su parte, se debieron a la gestión 100% municipal del Ayuntamiento de Zaragoza cuando lo liderada Jorge Azcón.

Los lapsus de Alegría

Lo cierto es que la ex ministra socialista, diplomada en magisterio, no es la primera vez que cae en el error de confundir instituciones, nombres, o incluso términos. Ya lo hizo hace unos días aludiendo en un tuit que ella estudió en la Universidad de Teruel. Una entidad que muchos le recordaron no existe y que, al bochorno generado, tuvo que borrar todo tipo de referencias a esta institución.

No obstante, la referencia al del centro universitario turolense no ha sido la única metedura de pata de la candidata del PSOE en Aragón. Es más, cabe recordar que, en un rueda de prensa en Consejo de Ministros, la entonces portavoz del Ejecutivo confundió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Del mismo modo, Alegría también se equivocó en este mismo espacio de Moncloa al calificar al ex presidente del Gobierno, Felipe González, como el «primer presidente de la democracia», obviando que lo fuera anteriormente el líder de la extinta UCD, Adolfo Suárez.