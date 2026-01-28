La frase con la que Azcón hundió a Alegría en el debate: «Usted sirve a Sánchez, no a los aragoneses»

Defender a los aragoneses por encima del interés del Gobierno de Sánchez. Esa ha sido, dicen en el PP, la estrategia de Jorge Azcón para medirse este pasado lunes en el primer cara a cara de la campaña con su rival del PSOE, Pilar Alegría. En su equipo destacan las diferencias abismales con su antecesor: «No es Lambán y sirve a Sánchez, no a los aragoneses».

El candidato a la reelección a la Presidencia fue, sin duda, el vencedor del único debate a dos que se ha celebrado en la televisión pública de Aragón durante la campaña del 8F. Un éxito, sostienen en su equipo, debido en gran parte a su ingenio para pasar de la clásica fórmula de confrontación entre el PP y el PSOE -Gobierno y oposición-, y trasladarla a una cuestión de lealtades políticas.

Para el PP, la ex ministra no es precisamente la candidata idónea para los socialistas de Aragón. «No es Lambán y sirve a Sánchez, no a los aragoneses», sostienen. Una premisa a la que incluso recurrió el propio Azcón durante el debate para demostrar que la lealtad de la socialista sólo responde a Pedro Sánchez.

Lambán y financiación

En el PP sostienen que el sentimiento de pertenencia a una autonomía debe pesar más que la asociación a una tendencia ideológica. Y esa ha sido precisamente unas de las tácticas empleadas por Azcón para demostrar la desidia de la ex ministra Alegría para con los intereses de la región. Ella «sirve a Sánchez» y por tanto, a los intereses de los catalanes.

En este sentido, las comparaciones con su antecesor al frente del PSOE de Aragón, el fallecido Javier Lambán, han sido una especie de revulsivo para el popular Azcón. De hecho, no fueron pocas las ocasiones en las que aludió a las diferencias entre ambos dirigentes del PSOE. Sobre todo, a la manera en que uno y otro han defendido temas tan sensibles para los aragoneses como la despoblación.

Del mismo modo, Azcón contrapuso también los modelos de financiación autonómica que tanto Alegría como Lambán tenían para Aragón. Él apostaba por un reparto equitativo para las autonomías; la ex ministra, el modelo sanchista.

Enrocarse en los 630 millones de euros que el acuerdo sellado entre Sánchez y ERC dejarían a la región sólo le valió para ganar en reproches. Para eso, dijo Azcón, «le ha mandado Sánchez a Aragón, para que diga sí, para que se siga humillando ante los independentistas catalanes».

Retratar su «falso feminismo»

En el PP sostienen que el líder de los populares fue capaz incluso de vapulear a la declarada «feminista» Pilar Alegría cuando trató de pasar por víctima del machismo de Azcón. Tanto es así que, casi al término del debate, le reprochó su comida «amigable» con el «acosador sexual» Paco Salazar.

Una referencia, la de Salazar, con la que el candidato del PP quiso evidenciar a la ex ministra socialista dado que, tanto ella como desde su entorno en Moncloa, se quiso proteger aun a sabiendas de las denuncias que pesaban en su contra.