Azcón tritura a Alegría por su comida con el acosador Salazar: «¿Ese es su respeto hacia las mujeres?»

Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección del Gobierno de Aragón, ha reprochado a su rival del PSOE, Pilar Alegría, su comida «amigable» con el acosador sexual Paco Salazar. Según el popular, no puede pedir respeto para las mujeres cuando, desde su partido, protegieron al ex alto cargo de Moncloa aun a sabiendas de las denuncias que pesaban en su contra.

«El respeto se demuestra todos los días, y usted lo que no demostró fue mucho respeto cuando comió con aquel acosador sexual», ha dicho el popular Azcón en referencia al propio Salazar. Un ex alto cargo de Moncloa, «hombre de confianza» del presidente Pedro Sánchez, que fue destituido de la Sede de la Presidencia tras conocerse que había sido denunciado por acoso sexual.

Cabe recordar que la purga del socialista se produjo varios meses después de que en su entorno tuvieran constancia de estos hechos una vez que así lo denunciaron varias de sus compañeras de trabajo. Tanto en Moncloa como en Ferraz decidieron silenciar a las mujeres víctimas incluso bajo amenaza de que podría ser perjudicial para sus trabajos.

Pide respeto «como mujer»

Durante el ‘cara a cara’ que ha tenido lugar entre los candidatos del PP y del PSOE a la Presidencia de Aragón en la televisión pública regional, Aragon TV, no han sido pocos los momentos de tensión que han protagonizado tanto Alegría como Azcón.

Lo cierto es que no ha sido hasta casi el final del debate cuando se ha vivido uno de los momentos más incómodos. La ex ministra Alegría se ha dirigido con un rostro serio al candidato popular exigiéndole respeto como mujer: «Le voy a pedir que me respete, que se dirija a mí como una mujer adulta, adulta y libre que toma sus decisiones».

La candidata del PSOE, que ha sido criticada por el propio Azcón en varias ocasiones por ser «la candidata de Sánchez», ha expresado su enfado aludiendo a que, «sí está hoy aquí -disputándose la presidencia de Aragón-, es por una decisión propia y personal».

Azcón, contra el «respeto» del PSOE

Azcón le ha respondido recordando sus contradicciones a la hora de pedir respeto para sí misma cuando en el pasado -ha dicho en alusiones al escándalo del socialista Salazar,- no hizo lo mismo para con las mujeres de su propio partido víctimas de sus abusos sexuales.

«Usted viene a pedirme a mí respeto, pero, ¿qué respeto ha demostrado el PSOE a las mujeres? ¿Qué respeto ha demostrado usted, que queda a comer con alguien amigablemente que sabe que tenía denuncias por acoso sexual?», le ha preguntado hirientemente Azcón. «Ese es el respeto que esperan las mujeres», ha zanajado.

Alegría, que no ha sabido salir del envite, le ha acusado de ser una persona «previsible». Con todo, ha recordado que ella ya dio las explicaciones oportunas una vez estalló el escándalo y los medios se hicieron eco de las denuncias. «Me parece lamentable que usted, que se tendría que comportar con absoluto respeto, con magnanimidad, prefiera utilizar esta cuestión como un hoohligan o un palmero del odio», ha reprochado al líder del PP.